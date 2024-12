Dos voces femeninas del ‘under’ se presentarán este fin de semana. ¿Quiénes son?

Luego de presentarse ante un millar de personas en Tumbaco la semana pasada, la banda de heavy metal Curse Breaker se subirá al escenario del resto-bar Necronik en La Mariscal. El evento ‘Live Cursed Attack’ empezará a las 19:00 de este viernes, 13 de diciembre, en las calles Diego de Almagro y Lizardo García con los locales Ripperwolf. La entrada cuesta $5.

El sábado, 14 de diciembre, también se realizará un festival, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro del barrio La Villaflora, al sur de la ciudad. Se trata de Ecuador con Palestina que lleva el lema “La lucha social se merece una canción”. Entre 10:00 y 19:00 tocarán: La Mafiandina, Dezenzo, Puño, Neyraq, Silvestre Skalon, Proyecto Matadero, Resistencia, Shadito y su banda de Peluches.

Durante este evento, de libre acceso, se pintarán murales y actuará Andamio Colectivo Escénico.

Heavy / power metal quiteño

Con ocho años sobre las tablas, el quinteto capitalino Curse Breaker presenta los sencillos “Midnight lover”, “Cursed blade”, “Metal bitch” y “Taking the Crown” con la voz de Malixe (Alma Cevallos).

Los instrumentistas son: Sage Zavage (Sebastián Peña, en la guitarra); Mindslayer (Adrián Huaca, guitarra); Hozu Rusher (Josué Baque, bajo) y Andree Insane (Andree Aguilar, batería).

Hace cinco años habían publicado el demo ‘Breaking the Oath’ (Stormspell Records, California) con una tirada de 500 copias. Lo grabaron en el estudio Zavage Records. En escena suelen versionar temas de bandas alemanas como Blind Guardian (“Trial by the Archon” / “Wizard’s Crown”).

Rock experimental de Sangolquí

Con nueve años sobre las tablas, el cuarteto Dezenzo presenta su tercer trabajo discográfico, ‘Rostro roto dado por perdido’ (Romaphonic, Buenos Aires), a las 13:30 del sábado.

De unos inicios como dueto acústico, en Sangolquí, pasaron al rock experimental que incluye la voz de Cristina Cilio; percusión, piano, charango, bandolín, violonchelo e instrumentos de viento de músicos invitados o el acompañamiento de bailarines contemporáneos.

Cristina Cilio es la vocalista de la banda Dezenzo. Cortesía Dezenzo

Los instrumentistas base son: Sebastián López (en la guitarra); Xavier López (bajo) y Tomás Duque (batería).

Una movida solidaria

La tarde del sábado también se presentará la canción “Fuerza divina” (Plug Studios), el videoclip y documental de lo que se ha difundido como “El proyecto más grande del rock nacional”: Juntos somos + fuertes, a las 16:00 en el Auditorio de Ciespal, ubicado en las calles Diego de Almagro y Andrade Marín.

La exhibición fotográfica del proyecto se realizará con presencia de los 50 artistas que participaron en el coro. La presentación estará a cargo de la banda Shadow Bullets y el tributo “A lo que no están” que integran los músicos James Sloan (Wizard), Francisco Velasco e Iván Ulloa (FALC).

El acceso es mediante donaciones que irán al Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Se receptan herramientas, materiales de aseo personal y limpieza.

