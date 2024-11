Metalquil rinde tributo al cacique Tumbalá en su nuevo EP

Desde estas páginas hemos incentivado que el punk, metal, hiphop, gótico y demás géneros subterráneos salgan del ostracismo y se abran a audiencias más amplias y diversas.

Se trata de estilos que, precisamente por su escasa difusión a nivel local, suelen ser mal vistos o malinterpretados, a pesar de toda la riqueza musical, lírica y estética que ofrecen.

Esta semana conversamos con Paolo Monroy, voz principal y líder de la agrupación guayaca Metalquil, que acaba de lanzar Power metal legacy, su nuevo trabajo discográfico, que presentarán este sábado 9 en el concierto metalero Noviembre Negro en Guayaquil, como parte de una pequeña gira que además los llevará a Quito e incluso Bogotá, capital colombiana.

Las canciones de Power metal legacy fueron grabadas, mezcladas y masterizadas en el estudio HUM60hz, por el ingeniero Humberto Zamora. Y la batería fue trabajada en Red Black Estudio.

Metalquil cumplirá 18 años en febrero de 2025, tiempo en el cual se han ganado una legión de seguidores leales. Como bien explica Paolo, "creo que la perseverancia nos ayudó a tener seguidores que más bien son buenos amigos, no tenemos millones de seguidores pero los que logramos durante casi dos décadas nos dan la motivación suficiente para seguir adelante con nuestras composiciones y conciertos".

"No se habla más que de Rumiñahui y Atahualpa"

Una de las canciones de su nuevo EP se centra en el cacique Tumbalá, figura clave de la autodeterminación de los pueblos precolombinos de la Costa.

Mi abuela, doña Celeste España Tomalá Tutivén, hace 40 años me contaba que ella era descendiente de caciques de Puná y que su verdadero apellido era Tumbalá y no Tomalá. Fueron los españoles quienes lo cambiaron en la conquista.

Las historias que oía avivaron su interés por la historia local.

Sí. Tumbalá ha sido olvidado. Considero que muchos historiadores durante siglos han menospreciado la historia y la cultura guayaquileña. No hablan más que de Rumiñahui y Atahualpa.

Asumo que escribir la letra de este tema implicó un trabajo de investigación.

En el Municipio de Guayaquil y en varios lugares de la península de Santa Elena hay mucha información sobre Tumbalá. Yo recopilé varios relatos de sus batallas contra los incas invasores de la época, como Atahualpa, su hermano y su padre, el mismísimo Túpac Yupanqui. Cuentan los textos que Tumbalá los enfrentó a todos y salió victorioso.

El 23 de este mes tocarán en Bogotá. Cuéntenos sobre el trabajo de gestión para ese show.

El concierto lo estoy organizando desde hace varios meses y será en un bar de allá. Estarán también la banda N.O. de Bogotá y Mentor de Quito. Todo autogestionado por los grupos participantes y organizado por Rockquil (productora de Paolo).

Metalquil tiene un público que los sigue y está atento a sus lanzamientos.

Metalquil ha vendido más de 2.000 copias entre sus seis producciones discográficas. Los discos han ido a varios países como Japón, EE. UU., Alemania, España, México, Colombia, Brasil, Argentina, Noruega, Polonia, Canadá, Rusia, Venezuela.

Son casi veinte años en el ruedo ya.

Actualmente es muy difícil salir adelante en la música y lo único que puede decirles a las nuevas agrupaciones, es que deben amar lo que hacen y no solo pensar en algún beneficio económico, porque la mayoría se desilusionan cuando a sus presentaciones no asisten más de 10 personas y realmente eso es triste y decepcionante y pues a todos nos ha pasado. Por eso hay que ser optimista y tener una fortaleza mental inquebrantable para no tirar la toalla aquí en este país.

Acerca del EP

El EP fue lanzado en dos formatos: en disco de acetato de 7 pulgadas (de 45 rpm) y en lo que actualmente se conoce como CD-vinil, que es un disco compacto que tiene el aspecto de un vinilo (incluso con surcos en la cara externa).

Y tienen previsto publicarlo también a partir de enero en las plataformas digitales.

Imagen del disco 'Power metal legacy' de Metalquil, formato 7 pulgadas, en el que trabajó el ingeniero Humberto Zamora, en HUM60hz Paolo Monroy

Concierto Noviembre Negro 2024

El sábado 9 de noviembre se llevará a cabo la 9.ª edición del concierto Noviembre Negro, organizado por Rockquil. Como bien destaca Paolo Monroy, se trata de “un concierto para animar a las bandas a que graben y lancen su material discográfico en nuestro evento y de esa manera seguir fortaleciendo el rock nacional con nuevos álbumes, que dejarán en la memoria de todos que alguna vez existimos y que se hizo buena música en Guayaquil”.

Además del lanzamiento de Metalquil, el grupo Malacatus (Guayaquil) presentará su nuevo single Emisario de la serpiente, Himself (Babahoyo) su trabajo Vicarious of death y Vortex Echo (Guayaquil) Despertar de un nuevo amanecer.

La cita es en Diva Nicotina, a las 20:30.

