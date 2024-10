Daniel Merchán y Humberto Bermeo festejan 23 años de carrera

Al cantautor guayaquileño Daniel Merchán le gusta conmemorar las fechas importantes. Sabe, como lo han sabido desde hace cientos de miles de años las tribus ancestrales, que reunirse alrededor de la música para celebrar la memoria es un ritual sanador, tradición que en la vorágine actual cada vez valoramos menos.

Por eso, para conmemorar sus dos décadas de carrera decidió organizar una presentación en vivo. Y mientras la preparaba, buscando entre sus archivos se dio cuenta de que entre el sinfín de músicos con los que ha compartido conciertos, viajes y amanecidas, había alguien que aparecía constantemente: Humberto Bermeo, contemporáneo suyo que le hizo caer en cuenta que no cumplían 20, sino 23 años de crear canciones.

“Es loco porque siempre estuvimos cerca sin planearlo. Cuando entré a grabar mis primeras canciones de Alf en estudios Paradox, cuando quedaba en La Puntilla, Humberto estaba ahí grabando con In Wait. Y tocamos en los mismos shows muchísimas veces”, relata.

Después, cuando Daniel integró Sobras y Cenizas, y Humberto armó Acaba Un Día, volvieron a compartir cartel y hasta hicieron una pequeña gira nacional con Trucho Records. “Yo hacía eventos en Mahalo Bar y allí se presentó Humberto con TDTA, otro de sus grupos. Y hace algunos años tuve la oportunidad de programarlo como solista con su proyecto más íntimo. Y así, desde hace 23 años en esto”.

Para la presentación de esta noche, Merchán ha hecho una selección de temas que interpretará por última vez en vivo, de sus exgrupos Alf, Sobras y Cenizas, Mantarraya y Los Smokings, a manera de cierre de ciclo, sabiendo que esas melodías lo han perseguido desde hace mucho tiempo y él debe pasar a otro momento.

E incluirá composiciones de su etapa solista, que también quiere dejar a un lado. Así que será un momento nostálgico, con uno que otro invitado cuyo nombre prefiere mantener en secreto. La cita es hoy sábado a las 20:00, en la cervecería Gato Gordo, en Bálsamos y Todos los Santos, Urdesa.

DANIEL MERCHÁN: Resignificando el pasillo

Muchos dicen que para que un género musical sobreviva en el tiempo, hay que traicionarlo. Es decir, fusionarlo con nuevas expresiones, aunque parezca un sacrilegio. Es un argumento que perfectamente podemos aplicar al pasillo, estilo que siempre está presente en Guayaquil, más allá del gusto por lo tropical o la moda de turno.

Le planteamos el tema a Merchán, quien en su momento estudió en la Escuela del Pasillo y cuya canción Un dolor en el alma ganó un premio en el concurso El Nuevo Pasillo Ecuatoriano 2014.

Al pasillo se lo ve como algo intocable que no se puede alterar ni mezclar con otros estilos.

La música evoluciona siempre, para bien o para mal, le guste o no a la gente. Y el pasillo ecuatoriano ha seguido presente porque significa algo para este país, porque creo que es el sentimiento cultural musical más íntimo del pueblo.

Aparte de su carrera como solista, Daniel Merchán ha formado parte de los grupos Alf, Sobras y Cenizas, Mantarraya y Los Smokings Christian Nieto

Sería ideal que cada artista lo reinterpretara a su manera. Como hicieron Astor Piazzolla o Gotan Project en Argentina con el tango.

El pasillo seguirá existiendo mientras los músicos lo sigan resignificando y sigan apropiándose de él, así sea en el rock, en el pop o en el rap. Y si eso significa traicionar las estructuras tradicionales para que siga existiendo, hay que traicionarlo.

Usted abandonó la Escuela del Pasillo cuando su maestro se negó a escuchar sus composiciones en ese género, argumentando que debía concentrarse en los temas de los artistas tradicionales, en lugar de crear nuevas canciones.

Me salí porque los docentes tenían una filosofía tradicional, que no me dejaba evolucionar lo que había aprendido. Por eso decidí aislarme, como me he aislado de todas las escenas que representan una estructura tradicional. Siempre he buscado algo nuevo.

HUMBERTO BERMEO: Del folclor latinoamericano al grind death

Si bien las bandas que ha formado el guayaquileño Humberto Bermeo se caracterizan por su agresividad, con su proyecto en solitario explora otro tipo de sonidos que evocan su infancia y la intimidad del ámbito familiar. El artista, quien más allá de estilos se considera un amante de la música en general, nos cuenta sobre su trayectoria.

Humberto Bermeo ha tocado con TDTA, In Wait,Acaba Un Día y Curetaje. Y como solista tiene tres lanzamientos discográficos. Andy Solorzano

Su más reciente EP, Melodiam Quam Mille Verba, fue creado en pandemia, como un proceso de sanación de lo doloroso de esa etapa.

Sí, pero más allá de los sentimientos negativos que nos trajo a todos, fue un proceso de sanación personal por motivos familiares. Tuve que enfrentarme contra el sistema judicial y penal por la potestad de mi hijo, pero después de años de lucha logré que sus derechos sean respetados. Justamente la primera canción, CCXXII diebus inferni, (222 días de infierno), es un clamor por los 222 días que estuve alejado de él.

Asimismo, es una forma de conectarse con la música que usted oía de niño.

Si lo analizamos de cierta manera, te podría decir que mi música como solista es un cable a tierra con mis raíces y me recuerda el ambiente que viví junto a mi padre. Él escuchaba y tocaba música nacional. Fui criado entre boleros, pasillos, valses peruanos. Por eso en mis temas hay rasgueos y ritmos de albazo, vals, pasillos.

Y del folclor argentino.

Viví con mi padre un tiempo en Argentina, cuando viajó para hacer un posgrado, ya que él era cardiólogo. Allá nos inundamos de samba argentina, cuecas, chacareras, milongas, algo de tango.

¿Qué le permite expresar su proyecto en solitario que quizás no puede con sus agrupaciones?

Me permite explorar mis gustos y rincones más escondidos, porque volví a la guitarra acústica y al canto limpio después de muchos años, porque me había dedicado a hacer música pesada con Curetaje y Acaba Un Día. Lo considero un proceso terapéutico, de purificación del alma.

Música extrema para las masas

Obviamente, el metal extremo es música no tan accesible como el pop o la balada, pero eso no significa que debe quedar confinado a círculos reducidos, solo para los devotos de estas artes; sino que puede (y debe) salir del ostracismo y abrirse a públicos más amplios.

Conversamos al respecto con Humberto, fundador de Curetaje, una de las mejores bandas de death grind de toda Latinoamérica en la actualidad.

Pese a que la música extrema pueda parecer solo ruido, usted siempre se ha preocupado por tocar con un excelente sonido.

Es fundamental para mí cuidar los detalles de mis presentaciones, me gusta sonar bien, lo que hago tiene un valor para mí. Curetaje es música de alto nivel, con métrica, melodías y ritmo. Cuando tocamos en Brasil, Colombia y Chile, nos decían que nuestro grind death les sonaba ‘latino’ a ratos, es decir que teníamos beats que les recordaban el merengue, por ejemplo. Imagínate. Es algo que nos llena de alegría.

La música violenta puede ser disfrutada por audiencias más grandes, más allá del típico nicho subterráneo.

Hace menos de una semana volvimos a Ibarra después de nueve años. Tocamos en el Ibarra Underfest, en el parque Ciudad Blanca, y fue lindísimo ver familias enteras, padres con sus hijos, hasta abuelos, que asistieron por Curetaje porque nos vieron años atrás, o han oído de nosotros y saben que somos un referente de calidad. Incluso en nuestro Instagram hay una foto de un niño fan nuestro, al que hice subir a la tarima para que sea él el protagonista.

Curetaje volvió a Ibarra después de nueve años. En el Ibarra Underfest hubo público de todas las edades, como lo demuestra esta imagen. Santiago Frerez

¿Qué significa Curetaje para usted como compositor?

Tocar con Curetaje es entrar en un proceso de catarsis. Por medio del estruendo musical, transformar todo lo negativo en positivo. Todo lo que nos aqueja en el diario vivir, transmutarlo en energía positiva.

