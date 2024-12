Navistock 2024, rock benéfico este sábado 14 de diciembre

Una mala noticia recibió el movimiento musical guayaquileño en el último trimestre del año: la desaparición del Párame Bola Fest, cuya quinta y última edición se realizó en octubre pasado. Con él, se pierde una gran vitrina que permitió a muchos solistas y grupos nacionales compartir sus canciones con el público, dejando un hueco en la ya de por sí golpeada escena independiente.

Por eso es doblemente meritorio que haya eventos que, pese a tener todo en contra, no solo se mantengan sino que busquen crecer. Es el caso del Navistock, festival musical que incluye bazar, feria gastronómica y cultural, que congrega a emprendedores, ilustradores, fotógrafos y demás tipos de artistas.

Navistock surgió en 2017 como una iniciativa de Harold Mera Menéndez. La ayuda social es el motor de este evento, en el que los asistentes colaboran con juguetes como medio de acceso al concierto. Además, Navistock ha colaborado con mochilas y útiles escolares y actualmente está promoviendo un proyecto de escuela de música para niños.

Como hemos dicho ya en estas páginas, los festivales de este tipo, aparte de ser un espacio de encuentro comunitario para el disfrute de la música y otras disciplinas, también funcionan como semilleros de artistas.

Para muchos infantes y jóvenes, quizás sea la primera oportunidad de ver una banda tocar en vivo, una experiencia que para algunos puede llegar a ser tan fuerte como para marcar su vocación. Incontables son los casos de músicos que hallaron inspiración al ver a un artista en concierto y quedaron atrapados para siempre por esa magia.

Otra sería la historia que vive nuestro país si todos los adolescentes y jóvenes miembros de grupos delictivos, se dedicaran a la música o cualquier otra forma de arte, en lugar de desperdiciar su vida robando, asesinando y extorsionando.

Este sábado 14 de diciembre se llevará a cabo la séptima edición del Navistock, en la conocida cancha Caballito Zeballos de la ciudadela Sauces 2, en el norte guayaquileño.

Nueva cara para el 2025

Si bien este año será la última edición de Navistock, el evento como tal no desaparecerá. La idea de Harold Mera, su organizador, es tener en 2025 un evento de mayor nivel en todos los sentidos, no solo en lo que respecta a la feria de emprendimientos, sino también en su plato fuerte, la parte musical. Asimismo, mantendrá su esencia benéfica, aunque cambiará de nombre.

La música no se 'mancha'

Aunque el factor económico es fundamental para realizar este tipo de eventos, más importante que el dinero es el espíritu de solidaridad de quienes forman parte del proyecto.

“Siempre hay amigos que ayudan con donaciones o lo que esté a su alcance. Además de los músicos que se presentan, que lo hacen sin cobrar nada”, explica su organizador.

El evento ha crecido año a año, llegando a recibir propuestas de políticos que les han planteado ‘colaborar’ con financiamiento, pero con ‘segundas intenciones’.

“Un año estuve a punto de aceptar”, admite Harold, “porque necesitaba cubrir el costo del sonido. Lo consulté con mi amigo Moncho (Ramón Villacreses, bajista de GOE y Señor Jaid) y él me dijo: ‘Si es así, yo no participo’. Eso me hizo abrir los ojos y decidí no aceptar. La condición era empapelar toda la cuadra con afiches de ese político. Preferimos mantenernos como un festival independiente”.

El cartel

En la edición de este año se presentarán las agrupaciones Q.S.Q.D., Tiburón Tortuga, Conciencia Verde, Inminencia de una Alexitimia, Señor Jaid, Gánsters, además de los DJ Mar Paz y Vhassa, con una sesión de música setentera, ochentera y noventera del siglo pasado.

La banda de metal emocional Inminencia de una Alexitimia también se presentará en Navistock 2024 Inminencia de una Alexitimia

