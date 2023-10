Dora West esperó el día de su cumpleaños 40, el 19 de octubre, para decir adiós al programa 'Los hackers de la farándula', de Ecuavisa. Hace rato algo huele muy mal en este espacio. El viernes 20 apareció luciendo un vestido rojo en 'En contacto', como si nada. En el matinal se mantendrá.

¿Dora West llora para hacer show? Leer más

La presentadora tiene experiencia en los ‘pitos’ que se arman en la farándula. Estuvo en 'Jarabe de pico', de Teleamazonas, pero al aceptar ser parte del equipo de 'Los hackers' se metió en problemas sin necesidad. Hay mucho ‘lleva y trae’ tras bastidores, presentadores endiosados, nadie es amigo de nadie, con líos legales y sentimentales y a veces se creen los dueños de la verdad. En algo más de un año se fueron Poncho Quintero, Rey Vásquez y ahora Dora. Como dijo la también cantante al despedirse, “bajo mi control está priorizar mi paz y tranquilidad”.

Recientemente en pantalla se vio un conflicto entre Santiago Castro y Dora cuando en una emisión del espacio mencionaron a Troi Alvarado y Arianna Mejía. Entonces el hacker siguió hablando y ni siquiera la tomó en cuenta, la dejó con la palabra en la boca. Luego de queel comunicador terminó de hablar, la presentadora expresó: “En lo que estábamos antes de la interrupción” y Castro dijo tajantemente: “No fue interrupción, estaban diciendo por el apuntador que me tocaba, usted no escucha, no me da el paso”.

(Te invitamos a leer: Dora West renuncia a 'Los hackers de la farándula')

“Hay un orden. El respeto debe primar para los que conocen esta palabra”, añadió Dora, pero Santiago no se quedó callado y le dijo: “Respete el paso entonces”. Comentan las malas lenguas que lo suspendieron y por ello no se lo ha visto. Hay conflictos internos que ya vienen de antes.

Según El Cuy, es la mejor decisión que Dora pudo tomar por su imagen. “Todo lo que pasa en ese programa la salpica, así no quiera. Todo gira en torno al bochinche, malentendidos, chismes inventados. Y los reporteros se creen estrellas, cuando la noticia no son ellos sino los entrevistados. Toda esa mala vibra provocó que Dora se sienta fastidiada. Y recién cumplieron un año.

(Te invitamos a leer: El Cuy: "Dora West está cometiendo un gran error, dejar que se le atribuya un título que no es suyo")

Luego la discusión con Santiago Castro creo que fue la gota que derramó el vaso, eso habría sido el detonante para que la artista tome esa decisión. Tal vez esa discusión con su compañero pudo evitarse, pero ningún jefe lo impidió, tampoco pidieron disculpas al público. Conociendo a Dora West, no creo que haya dejado pasar ese desaire. Ella se hace respetar y por esa discusión habrían suspendido a Santiago Castro. La próxima semana regresaría. Marián Sabaté debería quedarse como mediadora, no solo por su trayectoria sino porque se lo merece. Caso contrario, que también se vaya donde respeten su nombre y años en pantalla”.

Dora West: su felicidad en Los hackers de la farándula le duró un año Leer más

Otro que no se quedó callado fue Mario Naranjo, el exproductor de 'Jarabe de pico'. “Dora es muy talentosa, con el tiempo se afianzó como una presentadora multifacética y como moderadora o comentarista de farándula la avalan años de experiencia. Tiene un criterio formado al momento de opinar y compartir sus puntos de vista de manera objetiva, sin apasionamientos y sin mezclar asuntos personales, algo en lo que incurren muchos presentadores de farándula, olvidándose de la objetividad.

(Te invitamos a leer: Cheo Navarrete: "A Dora West la farándula no le aporta en su credibilidad")

Como televidente, considero que el programa perdió su único hilo conductor dentro de un contenido mal estructurado. Eso sumado a las faltas de respeto que recibió en vivo, lo que denota una dirección ausente. Aplaudo que priorice su tranquilidad. Ella es lo que todo productor de televisión desea en un talento de pantalla: disciplinada, proactiva y apasionada en lo que hace”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!