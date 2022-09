A Dora West le han dado el título de 'Reina de la prensa rosa' o de la farándula. Vale recordar que así se le dice a Marián Sabaté. Generalmente son los periodistas o el público que llaman de tal o cual manera a un famosillo, no los compañeros de un espacio o porque 'En contacto' considere 'reina' a Dora.

Fue la prensa la que ‘bautizó’ a Marián. Pero no porque hacía farándula, sino por sus amores, es decir por su vida privada, la que siempre ha dado mucha tela que cortar. No había semana que no fuera noticia en un diario o en TV, escándalo tras escándalo.

Marián Sabaté. Archivo

Dora está casada con Danilo Vitanis y tiene un hijo con el brasileño, se la conoció más como parte del grupo Kandela & Son y luego incursionó en estos temas faranduleros. Marián es extrovertida, siempre ha sido muy suelta de lengua, en otras palabras un libro abierto y con un gran historial amoroso, que nunca le ha importado que salga a la luz.

Se recuerda que Mauricio Altamirano organizó una reunión, en la que se la coronó. Muchos en las redes sociales se han manifestado y alegan que a la rubia presentadora nadie le quita su título porque se lo ha ganado a base de escándalos, amores y desamores y bochinches.

¿Qué opina Mauricio Altamirano?

"Dora West hará un buen papel en su nuevo espacio, ('Los hackers de la farándula') porque tiene criterio y no será un títere de la producción. Es una mujer inteligente y en farándula no es necesario ser malo. La señora de Vitanis es un buen elemento donde quiera que la pongan, es una vedette: canta, baila, actúa y presenta, pero está cometiendo un gran error, dejar que se le atribuya o atribuirse un título que no es suyo, no está bien y ella lo sabe. Se deja llevar por la presión de sus compañeros porque todos saben que la única reina de la prensa rosa es Marián Sabaté, desde hace más de dos décadas. A Dora West le faltan más escándalos, más portadas de revistas, más programas, más relaciones fallidas, demandas, más drama. Algo que Marián Sabaté conoce de sobra; Dora West podría ser la princesa porque la virreina es Mariela Viteri".