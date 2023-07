El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, dio su opinión sobre la presencia de Dora West en 'Los hackers de la farándula' cuando Michela Pincay en su espacio 'Michow' le preguntó a quién que esté en pantalla, en otro programa y otro canal, se llevaría a De casa en casa.

“A Dora, porque es una buena profesional, ha ido escalando en su carrera, ha pasado por dramatizados, ha sido cantante, ahora es animadora. Creería que está ensuciando su imagen, al estar en un programa de farándula. No debería hacerlo, pero cada quien es libre. Por limpiarle esa imagen, me la sacaría y la llevaría a De casa en casa”, respondió.

Cheo dio su opinión, tal vez no les guste a muchos, pero también consideramos que debería dar un paso al costado, sobre todo, desde que llegaron Marián Sabaté y Carolina Jaume. Ya no hay cama para tanta gente y tampoco le suma. Debió haberse quedado solo en En contacto. Los clientes analizan el perfil de cada talento para darle su marca.

En el caso de ella, en las mañanas da una imagen de ama de casa y en las tardes, alguien que, aunque no quiera, es salpicada por los relajos y bochinches que se arman. No le dan un perfil claro.

Ahora le dicen opinólogo a Cheo. “No tengo nada en contra de la farándula, he sido productor y director de programas de farándula. Si un talento evoluciona en el tiempo y maneja un espacio con contenido familiar y va ganando una imagen con credibilidad, no puede ser juez y parte y exponerse a un programa de farándula cuando eso no aporta a su credibilidad”, añadió Cheo a EXPRESIONES.

Debería vivir en Polonia

La organización del Concurso Nacional de la Belleza confirmó que Andrea Aguilera vivirá en el país, tras su triunfo como Miss Supranational 2023. Lo que ha llamado la atención, porque se considera que debería permanecer en Polonia, donde se desarrolla el certamen de belleza.