La Suka: No fue invitada al baby shower de Silvana Torres

Amigos y familiares se reunieron para celebrar la llegada de la bebé (Javiera) de Silvana Torres. La hermana de la presentadora de TC, Cinthya, fue la organizadora del baby shower. Al Cuy y a Daniel Merlo los convocaron, mientras que a La Suka no. Por ello, se resintió.

Para Silvana fue una sorpresa, no tuvo la responsabilidad de invitar a nadie. Su esposo Javier y su hijo Lucas no faltaron.

Los días han pasado. Hace más de un mes falleció Macario Tenorio Castillo, pareja de la presentadora Alisson Carrillo, de RTS. Lo recordó en las redes sociales con un emotivo mensaje. “Cuando contesté el teléfono recibí una de las noticias más dolorosas de mi vida, era el cardiólogo y pensé que sería para darle de alta, pero no. En efecto me avisó sobre su salida del hospital solo que de una forma inesperada, inexplicable, dolorosa, tanto que me quedé en blanco, entré en estado de shock. Ese día conversamos, nos vimos temprano, desayunamos juntos, él en la sala del hospital y yo en el carro parqueado afuera de casa, tenía ganas de salir porque me veía agotada y me dijo que quería estar en casa pronto.

Al final no volvió porque los planes de Dios o del destino eran diferentes a los nuestros. He tenido que aceptar la idea de que no volverá y no estará más, se activó mi memoria fotográfica y repaso cada día nuestra historia, nuestra relación, nuestro bonito amor y los frutos que dio. Fui la niña de sus ojos, fui la mujer de su vida, su compañera, amiga, confidente, con quien reía y enfrentamos muchas situaciones juntos, sentí y viví la intensidad con la que me amó, ambos fuimos muy felices casi 15 años.

Nos gustaban las mismas cosas, mientras pudo trabajar estuvo pendiente de la casa, responsable, alegre, bailador, un bonito y buen papá. Macarena disfrutó de su papá y tiene tantos recuerdos. Con Catti no fue igual porque al poco tiempo empezó el duro camino de su enfermedad. Su corazón luchó hasta el final, queriendo siempre estar con nosotras.

En mis hijas lo veo cada día y lo recordaré siempre, nos encontramos en la vida, tuvimos química, luego de tanto tiempo intentando conquistarme el amor se dio y la felicidad fue mutua. Si tuviera que repetirlo con enfermedad y todo… me aviento otra vez en el camino”.

