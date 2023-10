Dora West: su felicidad en Los hackers de la farándula le duró un año

Dora West renunció este 19 de octubre al espacio de chismes de Ecuavisa. Su desempeño como moderadora no estuvo excento de críticas y cuestionamientos.

Dora West no era una figura nueva en estar frente a un programa de farándula como Los hackers, de Ecuavisa, ya lo hizo algún tiempo atrás en el desaparecido espacio Jarabe de pico en Teleamazonas.

En una entrevista que ofreció no hace mucho a EXPRESIONES, manifestó lo que sentía ser el hilo conductor de este espacio de chismes, del que se despidió de manera sorpresiva este 19 de octubre.

"Quién no se sentiría así (feliz) cuando está dentro de un programa exitoso. Un proyecto que ha alcanzado gran aceptación más allá de las críticas. Al programa le va bien y soy parte de él, estoy contenta, aunque me saque literalmente el aire (sonríe)", dijo en su momento.

Ante la pregunta de que si le toca ser la mamá de los pollitos (por los panelistas) respondió: "No tanto. Creo que cada uno de los panelistas tiene su personalidad y su esencia, bastante marcada y definida. Mi rol dentro de ese espacio es ser moderadora y es lo que hago. A mí me dirigen y cuando me dicen que cambie de tema lo hago y si veo una situación que se sale de control tengo el criterio para interceder. Cada uno hace un excelente trabajo, somos un equipo".

¿Será que la situación se salió totalmente de control?. Lo que sí dejó claro fue que su paz y su tranquilidad son su prioridad.

Veamos quién asume ahora la difícil función de lidiar con el panel de comentaristas integrado por Marián Sabaté, Dieter Hoffmann, Leonardo Quezada, Aura Arce y Santiago Castro, quien casualmente, luego del impasse con Dora, se fue de 'vacaciones' al Cono Sur. Poncho Quinteros y Reinaldo Vásquez renunciaron este año.

