“¡Desembarque de mi avión, ahorita!”: El Puma fue obligado a bajar de un vuelo

Jo´se Luis Rodríguez 'El Puma' se enfrentó a un altercado en el avión Quito - Estados Unidos

Después de un acalorado concierto en el Guayaquil Country Club, el pasado 20 de noviembre, y otro en Quito el 23, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ vivió un inusual contratiempo durante un vuelo en la ruta Ecuador–Estados Unidos.

El cantante venezolano, de 82 años, fue obligado a bajar del avión antes del despegue luego de un altercado con la tripulación.

‘El Puma’ se sometió a un doble trasplante de pulmones en 2017, y en su maletín llevaba los medicamentos para su condición de salud. Sin embargo, la maleta había sido colocada en un compartimento alejado de su asiento, algo que inicialmente no debía ocurrir.

El pasajero a su lado se molestó por la ubicación del equipaje y presentó una queja. La tripulación intervino y pidió al cantante que acomodara el maletín, pero Rodríguez no respondió de inmediato, alegando que no se sentía bien.

La indisposición del artista escaló a una discusión mayor. Según reportes basados en otras versiones, un miembro de la tripulación no lo trató adecuadamente, lo que provocó un enfrentamiento.

Aunque ‘El Puma’ se disculpó, la tripulación ya había presentado una queja formal al capitán. El mismo que intervino y ordenó que desembarcara de inmediato. Mientras tanto, Rodríguez grababa con su celular y explicó a los pasajeros: “No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…”.

En ese momento, el capitán, con acento extranjero, lo interrumpió diciendo: “¡Desembarque de mi avión ahorita! No puede hacer esto delante de todos, usted fue muy grosero con nuestros tripulantes”.

Finalmente, ‘El Puma’ recogió su equipaje y abandonó la aeronave. Incluso en un video se observa cómo el cantante de Tengo derecho a ser feliz, con visible pesar, toma dos maletas, una pequeña y una grande, ubicadas en un compartimento alejado de su asiento y se retira.

Escándalo en pleno vuelo. Bajaron al “puma” Rodríguez de un avión de American Airlines tras un altercado con la tripulación por una valija que no quiso mover y por supuesta medicación que llevaba, según dijo el cantante que pidió disculpas varias veces pero no alcanzó y lo… pic.twitter.com/TiNKXOTPtC — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 25, 2025

Declaraciones

Según una opinión recogida por su exmánager, Beatriz Parga, el pasajero sentado junto a Rodríguez se molestó por el maletín que contenía su medicina tras el trasplante pulmonar, y esa queja fue el detonante de la controversia.

Rodríguez se encontraba en Quito cuando ocurrió el altercado, lo que retrasó su salida de Ecuador hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, ni la aerolínea American Airlines, responsable del vuelo, ni el propio cantante han emitido un comunicado formal sobre esta situación.

