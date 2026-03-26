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ROSALÍA
"Con altura" marcó la música urbana de Rosalía en 2019, su colaboración con J Balvin fue su primer éxito internacionalInstagram @rosalia.vt

Del show al colapso: Rosalía suspende su concierto en Milán tras intoxicación

La artista interrumpió su concierto en el Unipol Forum al confesar que estaba vomitando tras bastidores

  • Cristina Carranza Solis

Lo que prometía ser una noche exitosa para el Lux Tour, terminó en preocupación. La cantante española Rosalía canceló el miércoles 25 de marzo su show en Milán luego de sufrir una intoxicación alimentaria que la obligó a detener su presentación en vivo.

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Aunque la artista logró salir al escenario con un show que inició con 50 minutos de retraso, la presentación duró solo 30 minutos. Luego de media hora de intentar entregarlo todo en la tarima, la cantante se sinceró con su público y evidenció un fuerte malestar físico.

Rosalía habló sobre Picasso durante un podcast con Mariana Enríquez, generando debate en redes.

Rosalía habla sobre Picasso y genera críticas en redes: ¿qué dijo la cantante?

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LA CONFESIÓN QUE PARALIZÓ AL PÚBLICO

Durante su corta presentación la intérprete de Con Altura, se confesó con su público, indicando que previamente había vomitado en el camerino y que apenas podía mantenerse en pie.

“Estoy en el suelo y lo estoy intentando”, confesó la cantante de 33 años visiblemente afectada, dejando claro que su prioridad era dar lo mejor, aunque su cuerpo no respondía.

UNA DECISIÓN INEVITABLE

Minutos después, la cantante no tuvo más opción que suspender el espectáculo, marcando la primera vez en su carrera que abandona un concierto en pleno escenario.

El momento fue recibido con comprensión por parte del público, que pasó de la euforia a la preocupación en cuestión de segundos.

INCERTIDUMBRE EN SU GIRA

Ahora, la intriga está puesta en su próxima presentación en el Movistar Arena de Madrid, programada para el 30 de marzo, una de las más esperadas de su gira.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre si el show se mantendrá o será reprogramado, lo que mantiene en vilo a miles de fans. Luego de Madrid, tendrá cuatro conciertos en Barcelona, antes de continuar su tour en Europa, EEUU y Latinoamérica.

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UNA GIRA EXIGENTE

El Lux Tour no es cualquier espectáculo, incluye exigentes coreografías y una puesta en escena físicamente demandante, lo que hace aún más delicada su recuperación. Este episodio ha reavivado el debate sobre el nivel de exigencia en las giras internacionales y el impacto en la salud de los artistas.

El concierto en la capital de la moda y el diseño era su quinta parada de una gira que inició el pasado 16 de marzo en Lyon y que tuvo doble participación en París y en Zúrich.

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