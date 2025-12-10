¿De qué murió Robe Iniesta, líder de Extremoduro? Lo que se sabe

Tras la muerte de Robe Iniesta, Plasencia decreta 3 días de luto y anuncia un centro artístico inspirado en él

Robe Iniesta, voz y alma de Extremoduro, falleció este miércoles a los 63 años. La noticia, confirmada por su representación y familia, provocó una ola inmediata de condolencias y recuerdos que evidencian su peso como figura generacional.

RELACIONADAS Descomunal y Curare encabezan el Checa Metal Fest en el nororiente de Pichincha

El artista arrastraba problemas de salud. En noviembre de 2024 canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes', previstos en Madrid, tras sufrir "un tromboembolismo pulmonar". Este diagnóstico lo obligó "a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario". Aquella cancelación anticipó la fragilidad de su estado.

Artistas, instituciones y dirigentes públicos utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y rendir tributo al músico de Plasencia. Los mensajes destacaron no solo su legado musical, sino su influencia como poeta y voz de la rebeldía. La dimensión de las reacciones subraya cómo su obra trascendió la esfera del rock para convertirse en un referente cultural.

El Ayuntamiento de Plasencia decretó tres días de luto oficial y anunció la creación de un libro de condolencias. El alcalde, Fernando Pizarro, reveló planes para materializar un proyecto artístico que el propio Iniesta había ideado. Esta iniciativa transforma la pérdida en un legado tangible para su ciudad natal.

Cuarteto de Nos: Quito y Guayaquil se suman a su gira 2026 Leer más

El emotivo comunicado y las primeras reacciones institucionales

La agencia Dromedario Records emitió el comunicado oficial, que se viralizó por su tono sentido. Lo definió como “la nota de prensa más triste de nuestra vida” y despidió al “último gran filósofo y literato contemporáneo de lengua hispana”. El texto no detalló la causa del fallecimiento, aunque el artista había batallado contra un tromboembolismo pulmonar diagnosticado en 2024.

Instituciones como el Ministerio de Cultura y el Instituto Cervantes se sumaron al duelo. El ministerio lo calificó de “icono del rock y figura esencial”, recordando su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El Cervantes publicó un mensaje poético: “Como alimento me sirve tu palabra... ¡haz volar nuestros corazones!”.

Homenajes políticos: de Sánchez a Feijóo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, escribió en X: “Hoy nos deja Robe Iniesta... Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno”. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, coincidió en el sentimiento: “Su voz marcó a generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable”.

Otros rostros políticos como Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y Sira Rego compartieron versos de sus canciones. Recono-cieron que su música fue la “banda sonora” de su juventud y militancia.

Hoy nos deja Robe Iniesta.



Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza.



Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás.



Su legado será eterno.

Hasta siempre, Robe.https://t.co/UQ1zmDDW3v — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2025

La voz de los compañeros: el dolor del mundo musical

El impacto en la escena musical fue profundo e inmediato. Dani Martín anunció que dedicará un homenaje en su próximo concierto, y lo reconoció como su “gran referente”. Rozalén compartió un fragmento de “Si te vas” en Instagram con la leyenda “Así me siento. Qué días más tristes”.

Ricardo Arjona confirma su regreso a Ecuador en 2026 con dos conciertos Leer más

Bandas como Sidecars, Viva Suecia y Alcalá Norte publicaron mensajes de despedida. Sidecars afirmó que “el rock de nuestro país está completamente de luto”. Viva Suecia utilizó su característico tono desenfadado: “Que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón”. Alcalá Norte hizo un guiño a “Dulce introducción al caos”.

Figuras de la comunicación como Ana Rosa Quintana, Jordi Évole y Tony Aguilar también expresaron su admiración y pena. Consolidaron la idea de una pérdida compartida por toda una sociedad.

El proyecto póstumo: un centro artístico en Plasencia

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, aportó un dato esperanzador en medio del duelo. Reveló que en una reunión “maravillosa” el pasado 26 de mayo, Robe Iniesta concretó ideas para un gran centro artístico transversal en la ciudad.

El proyecto, que el Ayuntamiento ahora impulsará como homenaje, planea ocupar el antiguo edificio de Cetarsa. El espacio albergaría artes plásticas, cine, fotografía, música y artes escénicas. Materializa el deseo del artista de crear un lugar para la creación libre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!