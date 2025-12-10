Descomunal y Curare encabezan el Checa Metal Fest en el nororiente de Pichincha

Los históricos Metamorfosis, Evil Wizard y Corazón de Metal también se presentarán el sábado 13 de diciembre

El bajista Miguel Vinueza, de Descomunal, confirmó la visita de la banda de metal/hardcore a Checa. Cortesía.

Luego de la destacada presentación de Descomunal como coestelares en el Quitofest, la Administración Zonal de Tumbaco anunció su presentación en las canchas del Parque Ecológico de Checa ‘Nelson Montenegro’, al nororiente de Pichincha.

El evento, que cuenta con un reel de anuncio publicado con la primera locación en que se planeó realizar el concierto (Coliseo de la Parroquia Rural Checa) antes de la cancha, lleva el nombre Checa Metal Fest y se realizará el sábado 13 de diciembre, desde el mediodía y hasta las 18:00. Con acceso libre y aforo para 1.500 personas.

Metamorfosis, Curare, Corazón de Metal, Evil Wizard y Nirvana Spirit son las bandas que conforman el cartel. “Descomunal tiene como principales fuentes el metal y el hardcore, riffs pesados, partes rápidas, groove y mucha fuerza”, se ha reseñado sobre la banda que en las tablas del Quitofest, el domingo 30 de noviembre, invitó a cantar a la vocalista Lucifer, de la banda Delirio, antes de que los argentinos A.N.I.M.A.L. cerraran el telón de ese evento.

Una nueva plaza de conciertos

Ante la escasez en la oferta habitual de conciertos en el norte de Pichincha, los rockeros suelen movilizarse a otros lugares de Quito para verlos. Norma Jaramillo es una aficionada al metal que valora este tipo de eventos. Reside en Tumbaco desde hace tres años, antes vivía en Ascázubi (parroquia cercana, de Cayambe) y cuenta que en los valles “la escena todavía no se mueve”.

En barrios como San Vicente de Cusubamba, otra de las localidades del cantón Cayambe, los bares han sido de los pocos lugares que acogen presentaciones de bandas en vivo. En otras parroquias quiteñas, como Guayllabamba, al noroccidente, los auditorios improvisados también “se han perdido, ya no hay ninguno que conozca”, comenta Jaramillo, de 30 años.

El concierto más reciente al que ella fue es el de Melendi, el pasado 26 de noviembre, en el Coliseo General Rumiñahui. “Sí iría al concierto en Checa”, sostiene mientras planifica sus vacaciones.

El viernes pasado, el Estadio Luis A. Fonseca, acogió la Verbena “Bailable y Cantor de mi Parroquia” por las Fiestas de los 112 años de parroquialización de Checa, a la cual asistieron unas tres mil de personas.

El acceso, al igual que el próximo sábado, será libre.

