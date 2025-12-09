Análisis de la rivalidad entre 50 Cent y Diddy: historia y evolución

Desde colaboraciones incómodas hasta acusaciones graves, la enemistad entre Diddy y 50 Cent marcó la cultura hip-hop

¿Siempre se odiaron 50 Cent y Diddy? Descubre la línea de tiempo de su conflicto

La historia del hip-hop neoyorquino tiene un capítulo escrito a base de pullas, colaboraciones forzadas y una rivalidad personal que duró más de veinte años. La relación entre Sean “Diddy” Combs y Curtis “50 Cent” Jackson es una mezcla de negocio, egos y desencuentros públicos que evolucionó de líneas en canciones a un documental de Netflix sobre los cargos criminales de Diddy.

Lo que comenzó como una competencia profesional entre dos titanes de la industria, terminó con uno produciendo un documental sobre los problemas legales del otro. Esta es la línea de tiempo de una de las enemistades más perdurables de la música.

Los primeros años: De ghostwriter a rival (2001-2006)

El primer contacto entre ambos fue silencioso. En 2001, mientras 50 Cent se recuperaba de haber recibido nueve disparos y ser dejado sin contrato discográfico, aceptó trabajos como escritor fantasma. Él mismo admitió años después que escribió el verso de Diddy en la canción “Let’s Get It” de G. Dep.

El primer roce público llegó en 2002, en el tema “U Not Like Me” de 50 Cent, donde soltó: “Dicen, ’50, qué ingenioso eres’/ En el pene como si hubieran oído que le escribo a P. Diddy”. Un año después, Diddy le entregó a 50 Cent el premio MTV al Mejor Video Rap por “In Da Club”. La paz era tensa.

El primer conflicto real estalló en 2005. El rapero Ma$e, antiguo artista de Bad Boy Records, quería salir de su contrato. 50 Cent ofreció pagar su salida para ficharlo por G-Unit. Según 50, Diddy puso obstáculos irrazonables y la negociación se hundió. “Me pidió 2 millones de dólares”, declaró 50 Cent después. “Ma$e no vale 2 millones ni con 2 millones en el bolsillo”.

La tensión se convierte en guerra verbal (2006-2014)

En 2006, 50 Cent lanzó un dardo envenenado que cambió el tono de la relación para siempre. En el tema “Hip Hop”, insinuó que Diddy tenía información sobre el asesinato de The Notorious B.I.G.: “¿Quién disparó a Biggie Smalls? No lo agarran / Nos van a matar a todos / Puffy sabe quién le disparó a ese tipo”.

A pesar del golpe bajo, ambos colaboraron un año después en el remix de “I Get Money” junto a Jay-Z. Diddy llamó a ese momento una muestra de que podían dejar los egos de lado por la música. Pero fue una tregua breve.

50 Cent atacó repetidamente el talento musical de Diddy, diciendo que él “escribe cheques, no rimas”. La rivalidad escaló al mundo de los negocios cuando 50 Cent se convirtió en portavoz de Effen Vodka, competencia directa del Ciroc de Diddy. Las pullas sobre la calidad de ambas marcas fueron constantes.

Acusaciones graves y el giro final (2016-2025)

El conflicto dio un giro oscuro. Tras el documental Murder Rap de 2016, que especulaba sobre la posible participación de Diddy en el asesinato de Tupac Shakur, 50 Cent apoyó públicamente la teoría en redes sociales, escribiendo: “#nopuffyjuice él mató a Tupac lol”. Diddy siempre negó cualquier implicación.

Los ataques de 50 Cent adoptaron a menudo un tono homofóbico, con memes y comentarios sobre la sexualidad de Diddy, que este último desestimaba diciendo que 50 Cent “en el fondo me quiere”.

La relación tuvo un momento de pausa humana en 2018, cuando 50 Cent ofreció sus condolencias tras la muerte de Kim Porter, ex pareja de Diddy y madre de tres de sus hijos. “Sé que a Puff le duele mucho, él la amaba de verdad”, escribió.

El capítulo legal y el documental (2023-2025)

El punto de inflexión llegó en noviembre de 2023, cuando Cassie Ventura, ex pareja de Diddy, lo demandó por agresión sexual y física. Diddy negó las acusaciones y llegaron a un acuerdo al día siguiente, pero la puerta se abrió para más demandas.

50 Cent vio su oportunidad. Inmediatamente ofreció comprar la cadena Revolt de Diddy y, en diciembre, anunció que produciría un documental sobre las acusaciones a través de G-Unit Film & Television. Prometió que las ganancias irían a víctimas de agresión sexual.

En marzo de 2024, las redadas del Departamento de Seguridad Nacional en las propiedades de Diddy enlazaron la investigación federal con las acusaciones civiles. 50 Cent intensificó su campaña de burlas en redes sociales, y Netflix adquirió los derechos del documental, titulado Sean Combs: The Reckoning.

Con Diddy condenado a 50 meses de prisión en octubre de 2025 por cargos de transporte para prostitución (y absuelto de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual), el documental producido por su rival de toda la vida se convirtió en el epílogo narrativo de su caída.

