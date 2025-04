David Beckham y Rebecca Loos: nueva entrevista causa revuelo

“Sé lo mucho que significa para él su imagen. Supongo que quiero que también sienta algo de dolor”, expresó Rebecca Loos (47) sobre David Beckham (49). La exasistente del matrimonio concedió una entrevista al programa 60 minutes Australia, en la que habló sobre lo que, según ella, ocurrió hace más de 20 años. “Me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido”, afirmó.

Una historia de hace más de dos décadas

En el documental de Netflix de 2023 sobre la vida del exfutbolista, Victoria Beckham (50) describió ese período como el más difícil que atravesaron como pareja. Entre otros episodios, recordaron los rumores de 2003 sobre una supuesta infidelidad del entonces jugador del Real Madrid.

Rebecca Loos, asistente personal del matrimonio durante su estancia en España, aseguró tiempo después haber mantenido una relación con David Beckham. La noticia causó un gran escándalo mediático, lo que la llevó a alejarse del ojo público para proteger a su familia. Sin embargo, su nombre nunca desapareció del todo y, con la reciente entrevista publicada el 30 de marzo, volvió a acaparar titulares.

Loos sigue defendiendo su versión con la misma firmeza de hace dos décadas. “Me enfrento a la pareja más poderosa de los medios, con los recursos para contratar a los mejores asesores de imagen y abogados. Yo solo tenía la verdad de mi lado”, enfatizó.

En 2004, concedió una entrevista a Sky One, por la que recibió casi $800.000, en la que reconoció su error, pero se negó a vivir “con una mentira para siempre”. A los 26 años, News of the World le pagó cerca de $450.000 por contar su historia con el famoso deportista.

“Sabía que la noticia iba a salir de todos modos, así que preferí contarla yo misma. Cuando el periódico me dijo que tenían la información, decidí que lo mejor era colaborar”, explicó. Beckham, por su parte, siempre haber mantenido cualquier relación romántica con ella.

