David Beckham muy sexy en una campaña con Boss

El lanzamiento oficial de la colección Boss One Bodywear contó con la presencia de familiares y amigos del exfutbolista

El exfutbolista y empresario David Beckham ha vuelto al modelaje de ropa interior con la nueva colección Boss One Bodywear. La campaña, fotografiada por el reconocido dúo Mert & Marcus, destaca por su estilo audaz y sofisticado.

“Hace tiempo dije que mi carrera como modelo de ropa interior había llegado a su fin, pero cuando Boss me transmitió sus ambiciones y sumó al equipo a mis grandes amigos Mert & Marcus con sus brillantes ideas creativas, no me pude negar”, explica el exfutbolista.

Tras más de una década alejado de este ámbito, el exfutbolista demuestra que mantiene una forma física envidiable. Las imágenes lo muestran en distintos escenarios de un apartamento en Manhattan, mientras capturan la esencia de las icónicas campañas de ropa interior.

A lo largo de su carrera, el empresario de 49 años se consolidó como uno de los futbolistas más emblemáticos de su generación. Jugó en equipos de renombre como el Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy y Paris Saint-Germain. Su impacto trascendió el deporte y se convirtió en un ícono global de la moda, la publicidad y los negocios.

El lanzamiento oficial de la campaña contó con la presencia de familiares y amigos, entre ellos su esposa Victoria, quien expresó en redes sociales su admiración por el trabajo de su pareja. Este regreso destaca la habilidad de el empresario para reinventarse y seguir vigente en la industria de la moda. El CEO de Hugo Boss, Daniel Grieder, destacó que esta colección marca un capítulo emocionante en la asociación con Beckham, y subraya su compromiso compartido con la innovación.

En forma a lo 49 años

Parecería que, en ocasiones, la edad no es determinante. A sus 49 años, David Beckham sigue siendo uno de los hombres con mejor físico en el mundo del espectáculo. Así queda demostrado en su última campaña para Boss.

Su entrenador personal, Bobby Rich, ha destacado su ética de trabajo y disciplina, clave para mantenerse en forma. Actualmente, el exfutbolista basa su entrenamiento en la fuerza, con ejercicios compuestos como peso muerto, sentadillas y flexiones. A diferencia de sus etapa en el fútbol, cuando priorizaba el cardio, Beckham ahora combina pesas con sesiones de alta intensidad para mejorar su rendimiento físico.

Más allá del gimnasio, su secreto radica en la constancia y la disciplina, valores que lo llevaron a triunfar en algunos de los equipos en los que estuvo y que hoy aplica en su rutina diaria. Ejercicios como el jalón de pecho y el empuje de trineo le permiten mantener su distintiva definición abdominal. Con esto el empresario demuestra que la perseverancia y un enfoque equilibrado en el bienestar son las claves para mantenerse en forma con el paso del tiempo.

