Rebecca Loos: "David Beckham debe hacerse cargo de su infidelidad"

La exasistente de David Beckham, a raíz de la transmisión del documental Beckham, emitido por Netflix, que narra la vida del exastro del fútbol inglés, quiso permanecer en un pajo perfil y mantenerse ajena a las críticas.

(Antes de continuar leyendo, entérate de esto: Beckham, el retrato íntimo del futbolista top de los 90)

Sin embargo, Rebecca Loos ya no pudo más y rompió su silencio para explicar cómo le afecta todo el revuelo que se volvió a generar en torno a ella. Su supuesto romance con David Beckham le sigue cobrando factura luego de casi dos décadas de que ocurrieron los hechos en España. “

Él puede decir lo que quiera y entiendo que tiene una imagen que quiere preservar, pero volvió a sacar el tema y quedé como una mentirosa. Es algo que afecta a mi reputación, cuando mucha gente se había olvidado de aquel escándalo”, indicó en una reciente entrevista con el diario británico Daily Mail.

En el pasado, concretamente en 2004, ella habló al desaparecido periódico News of The World. Confesó que tuvo un intenso amorío con el deportista mientras trabajaba para él. Un romance que David Beckham siempre negó de forma tajante. Esta actitud, según Rebecca, es inmadura y poco apropiada. “Es algo que me molesta. Solo dice ‘pobre de mí’, cuando necesita asumir esa responsabilidad. Me han hecho cargar a mí con toda la culpa, como si él no hubiese tenido nada que ver”.

Lo que la tiene con la sangre en el ojo es que el propietario del Inter de Miami le echó la culpa a ella durante muchos años de haber hecho daño a Victoria. “Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me indigna, porque él es quien causó todo ese sufrimiento”. También precisó que nunca fue su intención provocar una crisis entre

