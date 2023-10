Beckham, el retrato íntimo del futbolista top de los 90

Todos los estereotipos con los que se suele asociar a los futbolistas, David Beckham los ha derrumbado en su documental de Netflix que lleva por nombre su apellido. El astro inglés rememora su infancia, adolescencia, y todos los sacrificios por los que tuvo que pasar para convertirse en una de las personas más famosas de los 2000.

Eliminando el imaginario colectivo de que por ser un personaje público ha tenido una vida ideal y fácil, el empresario hace revelaciones nunca antes conocidas por el público. A través de cuatro episodios, expone sus altos y bajos. Le toca hablar sobre situaciones que confiesa aún no sabe cómo superó.

Una de estas fue la oleada de odio y amenazas provenientes de todo un país, lo cual lo sumió en una depresión crónica después de que Inglaterra fuera eliminada del Mundial en 1998 en un enfrentamiento contra Argentina. Cada vez que salía a jugar un partido con su equipo de toda la vida, el Manchester United, Beckham era abucheado por toda la afición. Durante meses, los tabloides británicos alimentaron esta situación con noticias amarillistas que lo apuntaban como el único culpable de lo ocurrido.

Su pase a otro equipo, sin previo aviso, fue otro momento que marcó su historia. Alex Ferguson había sido su mentor y entrenador desde los 15 años y, por discusiones internas, decidió sacar a Beckham de la plantilla. Nunca volvieron a hablar, hecho que dejó al deportista con un sabor amargo tras su salida. Ferguson había sido una figura paterna para él y fue de gran apoyo en su crecimiento profesional.

Por último, también comparte detalles sobre su niñez. Lo fuerte que había sido su padre con él desde pequeño para que se convierta en un jugador excepcional. Todos estos momentos son el hilo conductor de una historia que pese a que cuenta la vida de una estrella, reflexiona también sobre la importancia de la salud mental.

“En aquel entonces nadie me preguntaba: ¿Estás bien? Hablemos de eso. Hace veinticinco años, si le hubiera dicho a mi padre que no me sentía muy bien, él me habría dicho: ‘Sigue adelante’. Así es como crecí y así es como pensaba que debía manejar estas situaciones”, cuenta. Sin embargo, el Beckham actual ha logrado despojarse de cualquier caparazón, y es así como en algunos de los capítulos se quiebra hasta llegar al borde del llanto.

Ver hacia atrás nunca es fácil. Y David Beckham comparte con sus aficionados lo mejor y lo peor de llevar una vida expuesta al mundo. “La gente debe dejar de creer que conoce la vida de los famosos”, es una frase que suelta en los primeros minutos. Ahora repasamos otros momentos inolvidables que ha dejado la producción.

LOS TRES MOMENTOS

Revelación de su trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y orden. Al inicio de los cuatro episodios, siempre se lo ve a David Beckham haciendo actividades cotidianas en su casa. En la primera parte, comparte su afición por la apicultura. En la segunda entrega, aparece en la cocina y es ahí que revela que cuando todos duermen, él se queda deambulando limpiando las velas, configurando las luces y poniendo en su lugar cada objeto que no lo está. “Lo que menos me gusta es bajar por las mañanas y que haya platos y tazas por todos lados”, dice. En el fondo se ve a su esposa Victoria riendo sutilmente, asegurando con este gesto ya estar acostumbrada a estas cosas que hace su esposo. Escena siguiente, muestra su armario y cómo la ropa está perfectamente ordenada y separada por colores. Cuenta que planea lo que se pondrá diariamente con una semana de anticipación. Al abrir las puertas donde guarda los pantalones, inmediatamente se da cuenta que alguien ha tocado un armador ya que asegura no haberlo dejado en esa posición. Irrumpiendo en la cultura pop. En los 90, Victoria y David Beckham se convirtieron en la pareja más famosa de Reino Unido. Hasta se los compara con la popularidad de la princesa Diana y Carlos en esos tiempos. Luego su relación empezó a ser conocida mundialmente. Eran los favoritos de las revistas de chismes, pero también de las de moda. Su estética conjunta e individual ha sido siempre un gran referente. Aquí le mostramos algunas de las fotos más icónicas de las estrellas. Infidelidad y acoso de los paparazzis. Una de las situaciones más difíciles por las que tuvo que atravesar el matrimonio fue cuando David fue fichado por el Real Madrid, tras haber jugado toda su vida en el Manchester United. En ese momento, y por la situación familiar, el futbolista se fue primero a España y Victoria se quedó en Londres hasta arreglar la situación escolar de sus primeros dos hijos. En esos meses separados, apareció el rumor de una infidelidad de parte de Beckham que en el documental nunca fue desmentida ni aceptada. “Parecía que todos iban contra nosotros. Estábamos enfrentados. Antes de Madrid, éramos nosotros contra todos, estábamos unidos. Pero en España no nos teníamos el uno al otro”, aseguró la ex Spice Girl. Los paparazzis no los dejaron en paz durante su estancia en la capital española. Hasta les sacaban fotos cuando iban a dejar a sus hijos al colegio, situación que provocaba que Beckham fuera en múltiples ocasiones a enfrentarlos.

