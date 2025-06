Daniel Olvera: "Cocino para hacerte sentir en casa"

Apenas se cruza la puerta, el ruido del mundo exterior se disuelve entre acordes suaves de jazz y blues. La calidez de las luces, el aroma tentador que flota desde la cocina abierta y las sonrisas del equipo te hacen sentir que no llegaste a un restaurante, sino a casa. Ese es justo el propósito de Daniel Olvera, un chef de 36 años que ha convertido su amor por la cocina en una experiencia íntima y sensorial, donde cada detalle en The House, está pensado para compartir y reconfortar.

Entre la escultura y el sartén

La chispa por la gastronomía se encendió cuando tenía apenas ocho años. Durante las tardes luego de clases, Daniel empezó a explorar en la cocina y a crear sus primeras preparaciones. “No seguía recetas, las reinventaba”, dice entre risas. Pero, tras venir de una familia donde el arte es parte de su esencia (su padre es artista plástico y su madre es ceramista), decidió dejar la cocina en segundo plano y se convirtió en escultor de formación y diseñador gráfico de profesión.

Desde el 2014, el creativo Daniel se dedicaba de lleno a su agencia y productora. Cocinaba, sí, pero solo para su esposa (sobre todo durante su embarazo). Sin embargo, fue en la pandemia cuando esa pasión dormida volvió a prender fuego. Encerrado como todos, empezó a experimentar con recetas familiares, y a compartir sus preparaciones entre amigos y conocidos. Fue así como, poco a poco, sin planearlo, la cocina volvió a abrirse camino en su vida.

Daniel Olvera creó su propuesta gastronómica The House en el 2023. VANESSA TAPIA

La cocina, su nuevo lienzo

Tras retomar sus días en las hornillas de forma ocasional, en el 2023, Daniel decidió transformar el espacio donde estaba su productora en algo con nuevos aromas: un lugar donde se comieran hamburguesas, sí, pero no de cualquier forma. Abrió The House, apostando por un concepto gastronómico en el que haya más que hamburguesas. Quería ofrecer un lugar donde comer fuera también fuera una forma de reconectar.

Hoy, The House tiene dos caras y una misma esencia. Por un lado, su propuesta ‘Resto in House’, su dark kitchen de puertas cerradas, la cual funciona solo bajo reserva y se esconde como un secreto bien guardado. Allí, los comensales viven una experiencia íntima y personalizada, lejos del ruido y solo conocerán su ubicación una vez reservado. Por otro lado, en Samborondón, su punto ‘Take Away’ está listo para recibir a quien busque calidad y sabor en cualquier momento del día. Ahí, su carta estrella va desde las hamburguesas de autor hasta el cheeseface, un desayuno que reinterpreta el tigrillo como un fondue de verde al que se le pueden sumar toppings como tocino, huevo o chicharrón. “Este es el lugar ideal si quieres comer hamburguesa de desayuno o verde en la noche. No hay excusas para no complacer tu antojo”, comenta.

Su propuesta gastronómica se enfoca en crear platillos que puedas comer a cualquier hora del día. Vanessa tapia

Sabor con personalidad

En The House, una hamburguesa no es solo una hamburguesa. Es una declaración de autor, construida desde el detalle. Desde el blend (una mezcla precisa de tres tipos de cortes molidos a la perfección para conservar la textura de la carne), hasta la forma en que se sazona justo al llegar al sartén: con sal parrillera, pimienta recién molida y una mantequilla infusionada con ajo y romero.

Además, no hay salsas comerciales como mayonesa y salsa de tomate. En su lugar, Daniel ofrece reducciones, potentes por sí solas pero diseñadas para armonizar con el resto del plato. “Cada hamburguesa tiene su propia personalidad, y nada entra al menú sin pasar primero por el paladar de los clientes. Hacemos catas e invitaciones para conocer lo que desean probar. La marca crece junto al cliente y yo cocino para la gente”, menciona.

Actualmente, la carta presenta tres hamburguesas, todas distintas entre sí, con una variedad de sabores intensos, ingredientes inesperados y contrastes que despiertan el paladar. Sin duda, cada una ha sido pensada como una experiencia única, con combinaciones que no solo sorprenden, sino que logran un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo creativo. Por eso, para Daniel: “Siempre es buena hora para una hamburguesa”.

La calidez: ingrediente diferenciador

En una ciudad donde las hamburguesas viven un boom y todos buscan sobresalir, The House ha sabido encontrar su lugar. Daniel recalca que su propuesta se sostiene en dos pilares: la calidad de su carne y, sobre todo, el valor de su marca (que va más allá del producto). Para él, cada comensal es tratado como parte de la casa, con calidez y detalle. “En donde te traten bonito, ahí es”, es el lema y corazón de su proyecto por el que día a día cocinan para que las personas sientan que están en su hogar.

No busca ser masivos. Su misión es llegar a quienes valoran tanto el sabor como la experiencia. Por eso, quienes cruzan la puerta no solo se quedan por una buena hamburguesa, sino por cómo los hace sentir el lugar. “Cocinar también es hacerte sentir en casa”.

El cheese face es uno de los platos estrellas (fondue de verde al que se le pueden sumar toppings como tocino, huevo o chicharrón). vanessa tapia

En pocas palabras

¿Cómo sería una hamburguesa inspirada en Guayaquil?

Le pusiera mariscos, verde o... ¡con un toque de ceviche o encebollado!

¿Con qué se acompaña una buena hamburguesa?

Con papas fritas y una copa de tu vino favorito.

¿Qué hamburguesa tiene en mente crear?

Me gusta mucho la pizza, así que quiero fusionar estas dos preparaciones.

¿Para quién sueña cocinar?

Sueño con cocinarle siempre a mis hijos y esposa.

¿A quién invitaría a comer una hamburguesa?

Al presidente Daniel Noboa. ¡Sería increíble!

Datos claves

Es escultor y chef.

Creador de The House.

Actualmente está cursando la especialidad en Cocina Avanzada.

