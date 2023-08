El turbante en la mujer afro, un homenaje a los ancestros

“De ser como soy me alegro, eso a mí me hace rica. Mi color no perjudica, qué culpa tengo yo de ser negra tan bonita”, recita con una dulce voz mientras se menea ligeramente de abajo hacia arriba. Camina sonriente y muestra con orgullo su atuendo: un vestido color pastel con flores naranjas y un turbante blanco con azul. La poeta Jenny Nazareno Corozo termina su intervención y una lluvia de aplausos le siguen.

La ceremonia parece un desfile de moda, brillante y exótico. Y es que todas las invitadas, como Jenny, caminan con distinción y visten trajes coloridos y elegantes. Pero sobre todo hay algo que llama mucho más la atención: sus turbantes, de colores vistosos y con diferentes formas y tamaño que adornan sus cabezas y que acomodan sus cabellos frondosos.

604.009 habitantes ecuatorianos se identifican como afrodescendientes, entre negros o afroecuatorianos.

Es que se trata del encuentro de turbantes organizado por el grupo de activistas afroecuatorianas y enraizadas, Movimiento de Mujeres Negras de San Lorenzo, en la zona norte de Esmeraldas que se viene incentivando desde hace varios años y que cada vez tiene más acogida. Un evento que, con un hermoso accesorio, las mujeres rinden homenaje a sus ancestros africanas.

“Representa identidad. Es una herencia cultural que nos han dejado nuestros ancestros y que debemos rendir honor buscando momentos como estos. El turbante tiene muchos significados, uno de ellos es que antes, las mujeres negras que los lucían, habían sido reinas y princesas y es por ello que el turbante significa la corona de la mujer negra que se lleva como orgullo de la etnia. Algunas compañeras usan el brote del turbante al lado derecho, eso significa que están solteras y están buscando novio”, menciona sonriente a EXPRESO Jenny, quien además de poeta y escritora es una gestora cultural a favor de resaltar la cultura afro.

Este festejo que, además de las activistas, reunió a mujeres negras concheras y amas de casa de la zona, se ha dado como seguimiento a la celebración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora que se dio el pasado 25 de julio de 2023. La reunión también aglomeró a personas de diferentes partes de Esmeraldas, provincia donde se asienta el 34 % de la población afroecuatoriana.

La velada en honor al turbante en la mujer afro como una apropiación cultural contó con diversas presentaciones artísticas de cánticos y poesías, así como bailes de marimba. Actividades para reafirmar el orgullo de la negritud, sus costumbres ancestrales y el aporte en la interculturalidad que le da al país la mujer afroecuatoriana.

Promotoras. Algunas de las activistas afroecuatorianas y enraizadas, que conforman el Movimiento de Mujeres Negras en esta ciudad del norte de Esmeraldas. Vanessa López, especial para Expreso

De los significados del turbante hay más. Detalla a este medio Sonia España, cantante y diseñadora de trajes afro y turbantes, invitada especial desde la ciudad de Esmeraldas. “Tiene tantos significados, que podemos adoptar cualquiera de ellos o solo usarlo como más nos guste”, menciona.

Explica que los turbantes incluso se pueden usar dependiendo del estado de ánimo. Además del mensaje de la soltería. Si el brote del turbante se ubica del lado izquierdo, detalla la diseñadora, es porque se está pasando por un momento triste. Si está en el centro es porque se siente muy feliz y representa empoderamiento.

Sonia España además destaca que el turbante si bien es la parte superior del atuendo, es importante que vaya acompañado de la ropa típica para que haya total complemento, la misma que también, explica, tiene sus significados.

“Por ejemplo en los bailes, cada traje tiene un color específico de acuerdo al tema que se va a bailar. Si van a bailar un anadearle, donde se habla del agua que va y viene, siempre se lo debe bailar con trajes blancos; si se baila el patacoré o la caderona que es más frenético, siempre es con rojo y negro porque estamos llamando al amor y al coqueteo”, detalla.

La experta también comenta que el turbante que hoy se usa como atuendo de elegancia y hasta de lujo, es tan importante para resaltar la cultura afro, porque conlleva una carga cultural de lucha y resistencia. Pues rememora la época de la esclavitud en la que las mujeres africanas usaban turbantes para cubrir las trenzas donde guardaban semillas que servirían para su supervivencia en una nueva vida tras su liberación o escape.

Un grupo de niñas aparecen vistiendo indumentarias propias de la corriente que un grupo de mujeres afrodescendientes promueve. Vanessa López, especial para Expreso

España, la diseñadora de trajes afros, también destaca la importancia del color en los turbantes. Menciona que generalmente se realizan y se usan con colores vivos y llenos de flores, “para reflejar alegría y vitalidad, cualidades que identifica a la comunidad afrodescendiente”.

Añade, también, que el turbante no solo debe lucirse en fechas especiales como encuentros culturales, sino que debe ser un atuendo cotidiano para dar realce a la cultura ancestral afroecuatoriana.

EL ORO BAJO EL TOCADO

A veces con los turbantes sostenían las palanganas, recipientes aplanados donde transportaban los alimentos. Y también usaban esos trazos de tela en la cabeza para cubrir el oro o monedas que incrustaban entre sus cabellos afros y que serviría luego para pagar por su libertad. “La historia de nuestros ancestros es tan rica, que no debemos dejar morir sus costumbres y sus hermosos atuendos”, coincide y concluye Jenny Nazareno.