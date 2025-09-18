Cuerpo hallado en Tesla de D4vd es identificado: rumores y avances en el caso

La persona encontrada en el auto de D4vd es Celeste Rivas. Las autoridades investigan y las especulaciones en redes aumentan

D4vd (David Anthony Burk) es un rapero estadounidense conocido por su estilo alternativo y viral en redes.

El cadáver envuelto, encontrado en la cajuela de un Tesla perteneciente al cantante estadounidense David Anthony Burk, conocido artísticamente como D4vd, ha sido identificado.

Se trata de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de entre 14 y 15 años que, según informes, desapareció el 5 de abril de 2024 (hace 18 meses). La identificación se realizó mediante análisis forenses.

Los restos de la joven estaban severamente descompuestos y algunas fuentes reportan que el cuerpo fue hallado desmembrado, lo que dificultó la identificación inicial.

El cantante de 20 años fue informado del incidente y actualmente coopera abiertamente con las autoridades, según su portavoz. Hasta la fecha no se han presentado cargos en su contra y no se le considera una persona de interés dentro de la investigación, pese a ser el propietario del vehículo.

Especulaciones de los usuarios

Mientras la investigación de las autoridades avanza, las especulaciones en redes sociales aumentan. Muchos internautas ven este caso como la oportunidad de convertirse en los detectives de la película, y varias de sus aportaciones coinciden de manera sorprendente con la situación.

En el cuerpo se logró identificar un tatuaje en el dedo índice derecho de la víctima con la palabra “Shhh...”, similar al que tiene David Burke, con la misma inscripción y en la misma posición.

Según el medio de comunicación TMZ, al revisar las fotografías públicas del cantante entre abril y agosto de 2024 no se encontró rastro de dicho tatuaje. Este apareció por primera vez en imágenes de septiembre del mismo año.

Debido a la coincidencia, este dato se considera relevante y podría sumarse a la investigación del caso.

Los comentarios en redes también apuntan a una supuesta relación entre Celeste, la víctima, y David. Este rumor tomó fuerza cuando el usuario @Xlxmpxl publicó en su cuenta de X una imagen en la que se observa al cantante junto a una joven con rasgos muy similares a los de la desaparecida.

El tatuaje "Shhh..." está ubicado en el mismo dedo que Celeste Rivas. ¿Una casualidad? Esta interrogante crece en las redes. TMZ

La fotografía es una captura de pantalla de un chat en la cuenta de Discord del artista, con fecha del 13 de diciembre de 2023. En ella, un usuario pregunta por la chica y David responde: “U are a feddddd”, una forma sarcástica de llamar a alguien federal.

Los comentarios alrededor de la publicación no se hicieron esperar. Uno de los más destacados señalaba: “¿Por qué lo expones ahora? Esa es mi pregunta. Gracias a Dios que lo hiciste, pero ¿por qué no antes?”. Esto avivó la teoría de una relación entre ambos y aumentó las sospechas sobre la posible culpabilidad de David.

Una canción con el mismo nombre de la víctima

La conexión entre D4vd y Celeste Rivas va más allá del tatuaje. TMZ aporta más información al caso y asegura que, en diciembre de 2023, se filtró una canción del cantante titulada Celeste, la cual incluye referencias explícitas al apellido Rivas en varias líneas de la letra.

En una parte del tema, D4vd interpreta: “Oh, Celeste. Afraid you’ll only love me when undressed. But you look so damn gorgeous in that dress. Missing you so much makes me depressed. But I digress, because”.

Lo que se traduce como: “Oh, Celeste. Me temo que solo me amarás cuando esté desnudo. Pero estás tan guapa con ese vestido. Te echo tanto de menos que me deprimo. Pero me estoy desviando del tema, porque...”. Este fragmento generó cuestionamientos sobre la naturaleza de la relación entre David y Celeste.

Aunque no está confirmado que la Celeste de la canción sea la misma Celeste Rivas, la madre de la adolescente afirmó que su hija llevaba mucho tiempo desaparecida y mencionó un posible vínculo con alguien llamado David.

La referencia a 'Romantic Homicide' (sencillo del cantante)

Las canciones pueden contener mensajes, muchas veces personales y otras simplemente comerciales. Los usuarios han visto en Romantic Homicide, sencillo del cantante que se viralizó en TikTok, una posible fuente de información sobre el caso.

Muchos han relacionado la letra, de tintes góticos, con el desarrollo de los hechos relacionados con Celeste:

La canción dice: “In the back of my mind / I killed you / And I didn't even regret it / I can't believe I said it / But it's true / I hate you”.

Que se traduce como: “En el fondo de mi mente / Te maté / Y ni siquiera me arrepiento / No puedo creer que lo dije / Pero es verdad / Te odio”.

Como si fuera una película de terror psicológico, varios internautas han señalado coincidencias entre la letra y los acontecimientos del caso, e incluso mencionan el parecido entre la mujer del videoclip y Celeste.

Además, ha salido a la luz otro dato que llama la atención: la relación entre el cumpleaños de la joven y la fecha de publicación de la canción, ambos el 7 de septiembre.

Detalles del caso

El Tesla de D4vd fue abandonado en una calle de Hollywood Hills antes de ser remolcado y confiscado, con un cadáver en su interior.

La policía continúa rastreando el área donde estaba estacionado el vehículo y busca videos que puedan identificar al conductor.

Por su parte, el cantante estuvo fuera de Los Ángeles durante más de un mes antes del hallazgo del cuerpo, participando en la gira promocional de su nuevo álbum, Whitered.

En lo que va de la investigación, los medios difundieron una imagen en la que se puede ver al cantante cerca de Lake Elsinore, zona donde residía la familia de la adolescente antes de su desaparición en 2024. El lugar donde fue fotografiado se encuentra a solo seis minutos a pie de la residencia de Celeste.

A surfaced photo shows D4vd in Lake Elsinore, CA — just 0.3 miles from the home where Celeste R. lived with her family before she disappeared in April 2024, according to TMZ.



The spot where D4vd was photographed is only a six-minute walk from her family’s residence. pic.twitter.com/G8gkkcxXkx — Kurrco (@Kurrco) September 17, 2025

El zapato de la víctima

Las coincidencias en este caso son extremas y las redes sociales no dejan de avivarlas. La última vez que vieron a Celeste, ella vestía pantalones grises, un sweater negro y unos zapatos de Hello Kitty.

Este personaje se ha vuelto un eje de sospechas, ya que en varias fotos del cantante se le puede ver usando prendas con la misma temática.

Su foto de perfil en Instagram está centrada en este personaje y, en una de las publicaciones realizadas en junio (después de la desaparición de Celeste), se le ve con un sticker de Hello Kitty en la nariz, acompañado de la leyenda: “hello kitty, good eats, great shows, and new music” (“Hello Kitty, buena comida, grandes shows y nueva música”).

¿Existe alguna relación entre D4vd y Celeste? Los internautas aseguran que sí, mientras los medios se mantienen escépticos y las autoridades continúan investigando. Todavía no está claro cómo terminó el cuerpo en el vehículo ni quién lo conducía.

