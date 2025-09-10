Expreso
Un hombre de origen japonés fue hallado sin vida en un domicilio.referencial CANVA

Japonés hallado sin vida en su vivienda en Guayaquil: investigan el caso

El reporte fue levantado el martes 9 de septiembre. Medicina Legal aseguró que el cuerpo tenía al menos 20 días

Un hombre de origen japonés fue hallado sin vida en un domicilio ubicado en la urbanización Paraíso del Río I, en el sector de Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil, al mediodía del martes 9 de septiembre.

Según las primeras versiones de la Policía Nacional, el cuerpo del extranjero se encontraba en descomposición; sin embargo, no hallaron signos de violencia en el cadáver y los vecinos tampoco habían sentido hedor en los alrededores.

Lo relevante del hallazgo fue que, en la vivienda, situada al pie del río Daule, afluente con el que colinda la zona, encontraron explosivos y armas largas. En cuanto a los artefactos, fueron detonados por el equipo antiexplosivos después de haberlos hallados en la residencia.

La zona, por otro lado, no despertaba sospechas ya que se mantiene en silencio y tranquilidad por ser un sector residencial. “Nadie sospechaba que él podía haber tenido esas armas en la casa; no hablaba mucho tampoco”, dijo una vecina.  

La Policía Nacional, por otro lado, no ha dado más detalles de los artículos prohibidos hallados en la construcción de dos plantas en la que se mantuvo el cuerpo por, al menos, 20 días, según lo mencionado por Medicina Legal al momento del levantamiento.

