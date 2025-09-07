Mujer asesinada a tiros en calles del distrito 9 de Octubre

Una mujer de 32 años fue asesinada en el centro de Guayaquil tras recibir 12 disparos cuando estaba con su pareja

En este sector del centro de Guayaquil ocurrió el ataque armado.

Una mujer fue asesinada la noche del sábado 6 de septiembre en el centro de Guayaquil, tras ser atacada a tiros mientras se encontraba con su pareja. El hecho ocurrió cerca de las 22:55, en las calles Alejo Lascano y Ximena, en el distrito 9 de Octubre.

Víctima trasladada sin vida al hospital

La víctima fue identificada como Diana Narcisa Arguello Marshall, de 32 años. Fue trasladada en un taxi hasta un hospital, pero ingresó sin signos vitales. El reporte médico detalló que presentaba al menos 12 heridas de bala: tres en el tórax anterior, una en el cuello y ocho en la espalda.

En el lugar del crimen, agentes de Criminalística levantaron 14 vainas percutidas calibre 9 milímetros y una bala deformada.

De acuerdo con testimonios recabados por la Policía, la mujer había salido alrededor de las 21:00 a ingerir bebidas alcohólicas con su pareja. Sin embargo, minutos después, sus familiares fueron alertados de que había resultado herida. Hasta el momento, se desconoce el paradero del acompañante.

La madre de la víctima informó a los agentes que su hija no tenía ocupación fija y que en el pasado había enfrentado procesos judiciales por tenencia ilícita de armas.

