Asesinato en la Alborada
La escena del crimen, en la Alborada, fue acordonada por la Policía la noche del 6 de septiembre.Joffre Flores

Dos muertos en la Alborada tras un ataque con más de 10 disparos

La Policía investiga si el ataque estaba dirigido contra uno de ellos, con antecedentes judiciales

La noche de este sábado 6 de septiembre, un ataque armado dejó como saldo dos personas fallecidas en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió cerca de las 19:20, en la avenida Benjamín Carrión.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, las víctimas fueron interceptadas por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y en un vehículo. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones y dejaron tendidos a dos hombres identificados como Carlos Andrés Calderón Monzón y Xavier Severino Marcillo González.

12 vainas percutidas en la escena del crimen

En la escena, agentes de Criminalística levantaron 12 vainas percutidas de calibre 9 mm, una bala deformada y un teléfono iPhone negro.

Inseguridad Guayaquil

La violencia en Guayaquil vuelve invisibles a las autoridades

Leer más

Una víctima colateral trabajaba en la Base Naval Sur

Según información policial, Calderón Monzón trabajaba como jefe de mantenimiento de barcos en la Base Naval Sur y se encontraba en el lugar para ayudar a un familiar que arreglaba un local comercial. Su muerte habría sido colateral, ya que el ataque estaría dirigido contra Marcillo González, quien registraba antecedentes judiciales por porte y tráfico ilícito de armas en 2019, 2022 y 2024.

Familiares de las víctimas llegaron al sitio, aunque evitaron dar detalles sobre posibles motivaciones del crimen. La Fiscalía dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Laboratorio de Criminalística para las pericias de ley.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en investigación y que se revisan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

