Hallan un cuerpo en el Tesla del rapero D4vd: se abre una investigación

D4vd en el ojo del huracán. Cadáver en descomposición fue encontrado en un auto incautado a su nombre. El rapero está de gira

El caso del cadáver hallado en el auto de D4vd sigue en investigación.

El lunes 8 de septiembre fue hallado un cuerpo en estado de descomposición dentro de la cajuela de un Tesla con placas de Texas. Según informes policiales, el vehículo está registrado a nombre del cantante de 20 años David Anthony Burke, conocido mundialmente como D4vd.

RELACIONADAS Lil Nas X enfrenta cargos por agresión a agentes tras incidente en LA

El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada alrededor de las 12:20 p. m. en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, tras reportarse un fuerte olor proveniente del automóvil. Al llegar a un depósito de remolques en Hollywood, los oficiales confirmaron el hallazgo de restos humanos.

De acuerdo con fuentes policiales recogidas por ABC7, el vehículo permaneció dos días en un estacionamiento después de haber sido encontrado abandonado en Bluebird Avenue y Doheny Drive. El cadáver estaba envuelto en una bolsa y colocado en el maletero del Tesla, ubicado en la parte delantera en ese modelo de vehículo.

Informes acerca del cadáver

Australia cancela el visado al rapero Kanye West por su canción 'Heil Hitler' Leer más

El noticiero estadounidense Eyewitness News informó que los restos corresponden a una mujer que fue descrita como de cabello negro ondulado, 1,67 metros de altura y 32 kilos de peso. Vestía un top sin mangas, leggings negros, una pulsera de metal amarillo y pendientes metálicos.

La víctima también tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificarla.

El siguiente paso será contactar con el propietario registrado del vehículo y con cualquier otra persona que pueda estar vinculada al caso.

Eyewitness News señaló que se intentó obtener una declaración por parte del representante del cantante, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

¿Quién es D4vd?

David Anthony Burke se hizo viral en TikTok con su sencillo Romantic Homicide, tema que miles de usuarios utilizaron en videos y que pronto saltó a plataformas como Spotify y YouTube, donde acumuló millones de reproducciones en poco tiempo.

Ese éxito le permitió firmar con un sello discográfico y consolidarse como una de las nuevas promesas del indie y el R&B alternativo. Entre sus canciones más reconocidas también destacan Here With Me y Sleep Well.

Actualmente se encuentra de gira promocionando su álbum debut, Withered, lanzado en abril de 2025. El tour tiene fijado tres etapas principales: América del Norte, Europa y una fecha especial en Sídney.

De acuerdo con publicaciones en el Instagram del cantante, tiene previsto presentarse en Los Ángeles (la ciudad donde ocurrió el incidente) el próximo 20 de septiembre.

Por otro lado, la policía de L.A. continúa con la investigación para descubrir la identidad de la víctima y la razón de su muerte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!