¿La ruptura de Jombriel con Angie Hernández puede afectar su carrera musical?

La ruptura entre Jombriel y Angie Hernández podría tener un impacto en la carrera del artista, pero no necesariamente negativo. Según expertos, una separación puede afectar la estabilidad emocional y la capacidad de concentración, lo que repercute en la producción musical y en las presentaciones en vivo. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de inspiración creativa: muchos artistas transforman el dolor en composiciones más profundas y conectadas con su público, lo que incluso puede fortalecer su trayectoria.

Jonathan Cedeño Romero, conocido artísticamente como Jombriel, nació en Esmeraldas y comenzó su carrera musical a los 17 años, comenzó por el freestyle antes de lanzarse profesionalmente. En 2020 publicó su primer tema, “Modo Marroneo”, y desde entonces ha construido una carrera sólida dentro de la música urbana ecuatoriana.

Entre sus éxitos más sonados destacan “Vitamina”, que superó los 200 millones de reproducciones en YouTube y fue incluida en el Top 25 de las mejores canciones latinas de 2025 por Billboard; “Parte y Choke”, que marcó su entrada al mercado colombiano; y “Si Las Gatas Se Amotinan”, un remix que lo consolidó como referente regional. En los Premios Heat 2025, su actuación fue una de las más comentadas de la noche.

La reciente ruptura con Angie Hernández ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Más allá del aspecto sentimental, surge la duda de si este quiebre puede afectar la carrera musical del artista. EX´PRESO conversó con Christian Arias, psicólogo de parejas, quien analizó los efectos emocionales y sociales que atraviesa una figura pública en medio de una separación.

Ruptura y rendimiento: ¿cómo se conectan?

Según Arias, una ruptura sentimental puede afectar dos aspectos clave en la vida de cualquier persona: la estabilidad emocional y la funcionalidad cotidiana. “La estabilidad es esa calma interna que permite manejar la vida con serenidad. La funcionalidad es la capacidad de realizar las actividades diarias con normalidad. Una ruptura puede alterar una, la otra o ambas”, explicó.

En el caso de Jombriel, esto podría traducirse en dificultades para concentrarse, componer, presentarse en vivo o mantener el ritmo de producción musical. “Cuando una persona atraviesa una crisis emocional, puede experimentar ansiedad, culpa, miedo, desesperanza. Y si no cuenta con los recursos psicológicos o una red de apoyo sólida, el impacto puede ser mayor”, señaló Arias.

No todo es negativo. Arias también destaca que el arte puede convertirse en un pilar para afrontar el dolor. “Hay artistas que, tras una ruptura, se aferran a su arte. Pintan más, escriben más, cantan más. El arte les permite sostenerse y salir adelante”, indicó.

En ese sentido, Jombriel podría canalizar esta experiencia en nuevas composiciones, letras más profundas o proyectos que conecten emocionalmente con su audiencia. “No hay una respuesta absoluta. Dependerá de su fortaleza emocional, de su entorno y de cómo transforme esta vivencia en impulso creativo”, concluyó el especialista.

¿Cómo influye una ruptura en el proceso creativo?

Arias señala que una ruptura puede alterar los ritmos de producción artística, no solo por el impacto emocional, sino por los cambios en la rutina y la concentración. “La persona puede experimentar momentos de ansiedad, inquietud o tristeza que interfieren en su capacidad para crear, grabar o presentarse en público”, explica.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el artista canalice esas emociones en nuevas composiciones. “Algunos cantantes transforman el dolor en inspiración, y eso puede derivar en obras más profundas, honestas y conectadas con su audiencia”, añade Arias. En ese sentido, el proceso creativo se convierte en una herramienta terapéutica que puede fortalecer, en lugar de debilitar, la carrera del artista.

Es así que la ruptura con Angie Hernández podría afectar la carrera musical de Jombriel, pero no necesariamente de forma negativa. El impacto dependerá de su capacidad emocional para afrontar la crisis y de cómo utilice el arte como herramienta de resiliencia.

