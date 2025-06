Jombriel recuerda sus inicios en Esmeraldas: “Cantaba por $ 20 y dormía sin comer”

De pasar hambre y humillaciones a los grandes escenarios. Este miércoles 4 de junio, el cantante ecuatoriano Jombriel conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde recordó los difíciles inicios de su carrera musical en Esmeraldas, su ciudad natal.

Con palabras sinceras y llenas de gratitud, Jombriel, de 21 años, reveló el sacrificio, las humillaciones y las carencias que enfrentó para perseguir su sueño artístico, un camino que lo ha conducido a consagrarse como el primer ecuatoriano en alcanzar el puesto #1 en el chart de Spotify Ecuador.

“Hace 5 años yo estaba en una esquina grabando freestyle haciéndome dar a conocer en Esmeraldas (...) Cantaba por 20 dólares, viajaba a otras ciudades a cantar, no me pagaban, no comía, humillaciones por todos lados", escribió Jombriel, acompañando su post de varias fotografías.

Esmeraldas, el punto de partida de una historia de lucha

Jombriel, cuyo nombre artístico ha comenzado a sonar con fuerza dentro y fuera de Ecuador, destacó que su proceso fue "del hp", refiriéndose al extremo esfuerzo y dolor que vivió para abrirse paso en la industria musical.

Sin apoyo de figuras reconocidas, ni de su propia familia al principio, el joven cantante fue etiquetado por su comunidad como “el loquito que juega a ser cantante”. Sin embargo, nunca se rindió. “Ni mi familia creía en mí… pero jamás se metieron en mi sueño. Me fugaba de casa para ir a grabar freestyle, porque era lo que me gustaba”, compartió con franqueza.

Hoy, con una base de seguidores en constante crecimiento y presentaciones en escenarios de alto nivel, como los Premios Heat en Colombia, Jombriel no olvida de dónde viene. Agradece a Dios por haberle dado la fuerza para no rendirse, incluso en los momentos más duros.

“Mira como es Dios de maravilloso, él ya sabía lo que tenía para mí, quería que me esforzara por lo mío y se lo agradezco! Gracias Dios por permitirme vivir mi sueño, gracias por hacerlo realidad", señaló en su publicación.

Jombriel y el crecimiento musical desde Ecuador para el mundo

Ni mi familia creía en mí (...) viajaba a otras ciudades a cantar, no me pagaban, no comía, humillaciones por todos lados. Jombriel Cantante ecuatoriano

Desde Esmeraldas hacia Ecuador y el resto del mundo, Jombriel se consolida como una nueva voz emergente del género urbano. Su ritmo, autenticidad y estilo lo posicionan como uno de los artistas más prometedores del país.

En un mundo donde las redes sociales muchas veces muestran solo el brillo del éxito, Jombriel ofrece una perspectiva honesta de todo lo que implica alcanzar una meta. "Gente, Dios los bendiga a todos, a todos los que tengan su sueño, no se detengan, lo más bonito de la vida es hacer lo que uno ama, no se quiten… Dios tiene un propósito para todos ustedes", culminó.

