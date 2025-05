Bono de Desarrollo Humano junio 2025: consulta aquí cuándo y dónde cobrar el dinero

Desde este domingo 1 de junio, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ya pueden acercarse a los puntos autorizados para recibir el pago de $ 55 mensuales, según ha informado el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Este bono está dirigido a familias en situación de pobreza, madres solteras y personas en condición de vulnerabilidad social.

¿Cuándo y dónde cobrar el bono en junio 2025?

El MIES establece un cronograma basado en el último dígito de la cédula de cada beneficiario. A continuación, las fechas oficiales de cobro:

Si el ultimo dígito de tu cédula es 0 - puedes cobrar el 10 y 20 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 1 - puedes cobrar el 1, 11, 21 y 21 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 2 - puedes cobrar el 12 y 22 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 3 - puedes cobrar el 3 y 13 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 4 - puedes cobrar el 4, 14 y 24 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 5 - puedes cobrar el 5, 15 y 25 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 6 - puedes cobrar el 6, 16 y 26 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 7 - puedes cobrar el 7, 17 y 27 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 8 - puedes cobrar el 8, 18 y 28 de junio

Si el ultimo dígito de tu cédula es 9 - puedes cobrar el 9 y 19 de junio

Los pagos pueden cobrarse en agencias de BanEcuador, redes de Mi Vecino, Servipagos, Red Activa y otros puntos habilitados a nivel nacional. Es imprescindible llevar la cédula de identidad original.

¿Cómo saber si eres beneficiario del bono?

A diferencia de otros programas sociales, el Bono de Desarrollo Humano no requiere inscripción directa. El MIES aplica un sistema de selección automática que se actualiza mensualmente mediante el cruce de información entre distintas bases de datos oficiales.

La principal herramienta para este proceso es el Registro Social, una plataforma estatal que analiza y consolida datos económicos, sociales y demográficos. Con esta información, se determina con precisión qué hogares cumplen con los criterios de pobreza o vulnerabilidad extrema.

Además, el MIES revisa de forma periódica que los beneficiarios cumplan las condiciones específicas de cada programa. Si una persona supera los umbrales establecidos por el sistema (como mejorar sus ingresos o condiciones de vida), automáticamente dejaría de calificar para recibir el bono.

Consulta tu estado con la cédula

Para verificar si eres beneficiario este mes, puedes hacerlo en línea desde cualquier dispositivo:

Ingresa a www.inclusion.gob.ec Haz clic en Servicios en Línea Selecciona Casillero Electrónico Introduce tu número de cédula Ingresa la fecha de expedición o tu código dactilar Pulsa en Buscar

El sistema te indicará si estás habilitado para recibir el bono y las fechas asignadas para cobrar.

Si no apareces como beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, es probable que no califiques bajo los parámetros actuales del Registro Social. Este registro no acepta solicitudes personales, ya que se construye mediante encuestas de campo y análisis de datos que realiza el Estado. Si tus condiciones económicas cambian, podrías ser considerado en futuras actualizaciones.

