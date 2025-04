Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa con quienes no se inscribieron en la fecha límite?

El Bono Incentivo Emprende es una ayuda económica única de $ 1.000 destinada a emprendedores afectados por la temporada invernal en Ecuador, particularmente aquellos pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria.

Este beneficio ha sido implementado por el gobierno de Daniel Noboa, con el objetivo de apoyar la recuperación de negocios impactados por las lluvias, facilitando la adquisición de insumos, reparación de infraestructura o reactivación operativa.

Sin embargo, la posibilidad de acceder a este beneficio ya no está disponible, y muchos se preguntan: ¿qué sucede con quienes no lograron inscribirse a tiempo?

Dos fases, dos plazos

EXPRESO consultó al área de Comunicación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), que confirmó que la fase de registro gestionada por esta entidad finalizó el 31 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, la convocatoria quedó en manos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, cartera que informó a este Diario que cerró el proceso el pasado 11 de abril.

Esto significa que no hay nuevas convocatorias abiertas al momento, y quienes no se inscribieron en estas fechas ya no podrán postularse, al menos por ahora, a esta ayuda económica que ofrece el Bono Incentivo Emprende.

¿Y cuántos se inscribieron?

Desde el Ministerio de Producción se informó que aún no se han divulgado cifras oficiales sobre el número de ciudadanos registrados. Esto se debe a que el proceso de inscripción involucró a varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el IEPS. Un informe con los datos consolidados se encuentra en preparación, aseguró la cartera de Estado.

¿Qué requisitos se exigieron?

Para ser considerado beneficiario del bono, los postulantes debían cumplir con ciertos criterios:

Demostrar afectación económica provocada por fenómenos naturales, especialmente en zonas declaradas en emergencia.

No recibir otras transferencias monetarias del MIES, con el fin de evitar duplicación de ayudas.

Estar registrados oficialmente en el RIMPE, RUEPS o en entidades reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Además, la selección de beneficiarios siguió un orden de prioridad: primero quienes participaron en la convocatoria de marzo; luego, los emprendedores de provincias en emergencia; y por último, quienes cumplieran con los requisitos aunque no residan en zonas críticas.

