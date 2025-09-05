Jombriel llega a Quito con su Tour De La Suerte: así será el concierto

Jombriel adelantará parte de su nuevo disco De la suerte, el cual se estrenará el 25 de septiembre

Quito recibirá este sábado 6 de septiembre a Jombriel, uno de los artistas más escuchados del país, con un concierto en la Arena Top Media de Cumbayá. El show forma parte de su Tour De La Suerte y reunirá en un mismo escenario los temas que lo han mantenido en el Top 200 de Spotify y en los principales listados radiales, como Vitamina, Parte & Choque y Xcelana.

El evento contará con DFZM como invitado especial. El artista urbano colombiano es conocido por su sencillo ‘GPS’ y por sus colaboraciones con otros exponentes del género. Esta presentación será la primera ocasión en que Jombriel y DFZM canten juntos en vivo Vitamina, su colaboración más reciente, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El lanzamiento del primer disco de Jombriel: De la suerte

Este concierto se presenta como la previa perfecta para el primer disco de Jombriel. El esmeraldeño ha adelantado en sus redes sociales el nombre y fecha de este álbum. El título es De la suerte y estará disponible en todas las plataformas digitales el 25 de septiembre, bajo el sello Warner Music. Se espera que en el concierto adelante un par de temas de este trabajo musical que fue grabado en Colombia.

Los artistas invitados para el show

Lorduy: Lorduy (David Lorduy Hernández) es un cantante colombiano conocido por su propuesta musical que fusiona R&B y hip-hop. Se integró como vocalista del grupo de pop urbano Piso 21 en febrero de 2019, etapa en la que consolidó su popularidad en América Latina. En 2025 anunció su salida de la agrupación para iniciar su carrera como solista. Comenzó en la música durante su adolescencia y ha participado en escenarios importantes, como el festival El Dorado en 2019.

Sai: Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, es un cantante y compositor bogotano que ha encontrado en el rap y el trap la manera de expresar su visión de la ciudad y de unir a sus habitantes a través de la música. Proveniente de una familia de artistas —sus padres son actores y su hermano es músico—, creció rodeado de arte e influencias musicales que marcaron su camino desde la infancia. Con proyectos como ‘Finos por tabogo’, SAI ha buscado representar la esencia de Bogotá combinando diferentes realidades y estilos, explorando el contraste entre su propia experiencia de vida y la de artistas de contextos distintos, con el objetivo de crear un sonido que conecte con el espíritu de la capital colombiana.

DFZM: FZM, nombre artístico de Dylan Zambrano, es un cantante y compositor colombiano de Buenaventura especializado en música urbana y reguetón. Su carrera despegó en 2022 gracias a un freestyle que llamó la atención de Westcol, quien lo apodó "LA JOYA". Ha colaborado con artistas reconocidos como Karol G, Feid, Maluma y J Balvin, destacándose especialmente en el tema +57.

El valor de las entradas para el concierto de Jombriel el Quito

Las entradas para el concierto están disponibles en el portal superticket.ec

.Las localidades en preventa tienen los siguientes precios: Vitamina $49,91; GPS $31,63; y VIP $20,65, con impuestos y cargos incluidos.

El concierto está dirigido a un público que sigue de cerca el crecimiento de la música urbana en Ecuador y promete ser una de las presentaciones más relevantes de la temporada en la capital.

