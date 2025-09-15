Jombriel será padre: su expareja lo acusa de infidelidad en pleno embarazo

“Le vi un video con otra”: es la dura confesión de Angie Hernández sobre Jombriel

En abril, todo parecía felicidad para la joven pareja conformada por el cantante urbano Jombriel y la maquilladora esmeraldeña Angie Hernández. La prensa pudo conocer de cerca su historia de amor en la ceremonia de los Premios REM, donde el intérprete recibió un reconocimiento por su impacto en la música local. Sin embargo, cinco meses después, ambos confirmaron su ruptura con mensajes que evidencian una fuerte discusión.

Angie Hernández cuenta su versión sobre la infidelidad

La exnovia de Jombriel utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de la separación. Durante una larga transmisión en TikTok, sus seguidores le preguntaron por qué ya no se la veía junto al artista y sobre la veracidad de su embarazo.

“La gente pone (en los comentarios) ‘por qué lo terminaste y todavía embarazada’… Les comento que a mí me da igual lo que digan, porque la decisión la tomo yo. Él decidió estar ahí (fuera de la relación) y yo tengo que darme mi lugar”, expresó Angie.

Luego añadió: “Estoy pensando en mi bebé, en mí y en mi paz mental. Porque yo no iba a vivir un infierno con alguien que no me respetaba”. Más adelante, lanzó la revelación más fuerte de su transmisión: “Imagínate estar embarazada y verle un video a tu pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona. Eso es lo que quería aclarar”.

Angie también aclaró que Jombriel sigue cumpliendo con sus responsabilidades como padre, mientras ella atraviesa la mitad de su embarazo.

Jombriel confirma que será padre de un niño

El intérprete de Vitamina respondió a las declaraciones de su expareja en sus historias de Instagram el fin de semana del 14 de septiembre.

“Todo el mundo cuenta las cosas a su conveniencia. Te deseo lo mejor del mundo y gracias por darme un niño”, escribió Jombriel.

En otra publicación agregó: “Si aquella persona salió a decir tantas cosas, no importa. Que Dios la bendiga. Muchas gracias por todo. No voy a hablar más del tema ni darle más importancia. Si ella dice que yo soy malo, no pasa nada”.

Mientras la polémica genera reacciones divididas entre los seguidores, el artista se prepara para el lanzamiento de su primer álbum De la suerte, que verá la luz el próximo 25 de septiembre.

