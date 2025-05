Crítica de cine. Esquema Fenicio: ¿salva Wes Anderson su estilo en esta sátira?

Mediados del siglo XX. Zsa Zsa Korda (Benicio del Toro), supermillonario europeo, dueño de aviones y fábricas de armamentos, ha sobrevivido al sexto intento de asesinato. Aquel ‘accidente aéreo’ lo lleva a replantear su legado.

Tiene nueve hijos varones (de los cuales sospecha) y una hija, Liesl (Mia Threapleton), que no ha visto mucho. Sabe que está por tomar hábitos religiosos y enclaustrarse, pues teme caer en las conspiraciones que la podrían rodear. Es que la fortuna de su padre es buscada por magnates, asesinos y terroristas.

Ambos saben que deberán tomar decisiones inmoralmente ambiguas a fin de proteger sus intereses y sobrevivir a las amenazas de quienes los perseguirán. Ella tiene un apoyo…

Ahí están su Quijote, Björn Lund (Michael Cera), y, por supuesto, una pléyade de interlocutores pintiparados: el príncipe Farouk (Riz Ahmed), Leland (Tom Hanks), su prima Hilda (Scarlett Johansson), el tío Nubar (Benedict Cumberbatch) y Kanaus (Willem Dafoe). Olvidaba, también aparecerán El Profeta (F. Murray Abraham) y Dios (Bill Murray). Ahora es cuestión de salvarse…

Esquema Fenicio, la crítica de Jorge Suárez

Wes Anderson (56 años) es uno de los directores más importantes del cine efectivo. Ganó un Óscar (The wonderful story of Henry Sugar, 2024) y muchas nominaciones a este galardón. Su estilo visual es impactante, como lo es el encuadre de sus planos, la utilización de una gama que ostenta colores pasteles, de maquetas y un estilo tan personal de narrar sus historias que lo hacen único, especialmente en el manejo de sus intérpretes.

Si usted es un cinéfilo versado en el séptimo arte, este es su filme. Pero si no lo conoce o le fastidia esta clase de largometrajes, lo hallará algo cansino y no reirá tanto. Más claro: no vayan o… acudan a ver un filme diferente a los usuales, a lo mejor termina aprobándolo.

Si de actuaciones escribo, los aplausos van para todos, especialmente a favor de Michael Cera quien, representando al tutor de Liesl, se adueña de la cinta y lo realiza como quien no hace nada, ese es su mérito. Scarlett Johansson, además de su belleza y su figura, sabe actuar con talento y propiedad. Mia, debutando en el cine con este ejercicio, demuestra capacidad. A Cumberbatch, Hanks, Dafoe, Murray Abraham y Bill Murray queda solo felicitarlos.

Un aparte: Benicio del Toro da a su rol imagen del magnate que ha hecho su fortuna a través de estafas, corrompiendo a funcionarios de países carentes de moral. Su caracterización gana cuando un grupo se une para destruirlo. Giro que da a la comedia otra visión.

El guion no es óptimo. Llega demasiado recargado para un argumento que también esgrime el espionaje, el sabotaje y, aunque a momentos sea repetitivo, uno termina riendo cuando ya está camino al hogar después de la función, recordando la frase de

Gerard Raad: “A las películas de Wes Anderson hay que verlas dos veces para captar la totalidad de sus brillantes pormenores”.

Algo más sobre Esquema Fenicio

El apellido Korda también pertenece a una familia húngara que vivió en el Reino Unido. Se convirtieron en los jerarcas del cine inglés y lo envolvieron, durante muchos años, en fama y prestigio.

Alexander Korda, el mayor, alcanzó el título de Sir y su sobrino, Michael Korda, escribió un libro titulado Vidas encantadas (Charmed lives), éxito de librería por la forma en que narró la existencia de su padre (Vincent Korda, director de arte) y sus tíos: Sir Alexander y Zoltan. Michael tiene ahora 91 años y vive en Nueva York con su esposa. Fue editor en jefe de la empresa editorial global Simon & Schuster.

Calificación: * * * 1/2

