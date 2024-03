Chespirito: Su vida llevada a la TV genera expectativas

El actor Pablo Cruz Guerrero dará vida a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en la bioserie de su vida. Se verá por la plataforma Max y llevará por nombre Sin querer queriendo. De acuerdo con lo que han dado a conocer hasta ahora, narrará la historia del comediante mexicano que lo sacrificó todo por ser amado y reconocido, y se convirtió en una leyenda del entretenimiento.

Esta serie será producida por la compañía Perro Azul y cuenta con el aval del hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández. Pero, según la prensa mexicana, su viuda Florinda Meza emprenderá acciones legales en contra de la producción por divulgar sin autorización información confidencial sobre la relación personal que mantuvo con el comediante. También incluye al hijo por participar en la producción y explotar los derechos biográficos de su progenitor de manera ilegal. Ya la serie se graba en diferentes locaciones, una de ellas, Acapulco.

Para muchas personas, especialmente de América Latina, los programas de Chespirito son casi de culto. Sus seguidores se sintieron tristes cuando dejaron de transmitirse en 2020 en todo el mundo por falta de acuerdo entre Televisa y el Grupo Chespirito.

"Que se cuente todo"

Según el director Marcos Espín, la bioserie de 'Chespirito' “es una oportunidad maravillosa de explorar su vida íntima y conocer el legado de uno de los comediantes más representativos de Latinoamérica, y tan querido a nivel mundial. Se espera que se apegue lo más posible a la realidad.

El trabajo, talento y genialidad de Don Roberto lo conocemos casi todos, sin embargo, las intimidades, los entretelones que vivieron los integrantes del afamado grupo, no han sido reveladas en su totalidad. Queremos una propuesta que profundice en sus vidas. La médula central de la historia no solo debería estar en lo favorable de los personajes, sino también en esa convivencia. ¿Cómo se iniciaron? ¿Quién llegó con quién? y ¿quién le arrebató ese quien al otro? El inesperado éxito mundial y lo que eso trae agregado: celos, envidias, división”.

Pablo Cruz Guerrero y el comediante. Archivo

Añade Espín que existe la esperanza de que, al no tener incidencia en la producción su esposa, Florinda Meza, Doña Florinda, “la propuesta sea completamente sincera. Porque eso es lo queremos, que se cuente todo. Una serie realista, que desnude de todo manto de nobleza a los protagonistas y que humanicen a esos personajes, con sus defectos y virtudes. Que se les ‘chispotee’ a los productores las ganas de revelarlo. Total, la frase aguanta todo... Fue ‘sin querer queriendo’. Ahora, recordar también que, como toda buena serie, siempre irá acompañada de un villano... o villana. ¿Quién lo será aquí?... ¿Acaso Florinda? ¿O tal vez Carlos Villagrán?”.

El actor Pablo Cruz tiene un desafío enorme, tanto o más que el de Diego Boneta con Luis Miguel. “Y es que para un actor, interpretar este tipo de personajes se vuelve muy arriesgado. Son personajes muy queridos por el público, y se espera una representación casi perfecta del real. Le salió bien a Boneta con Micky. A Óscar Jaenada con Cantinflas. Pero de Cruz no tenemos muchos registros anteriores, salvo su paso como villano en la serie Luis Miguel y, personalmente, creo que no dejó huellas favorables. Pablito Cruz tiene su cruz, y muy pesada. El Chavo, Chapulín, Roberto Gómez, y todos los demás personajes que podrían aparecer, deben estar excelentemente bien interpretados por el actor.

Florinda Meza. Archivo

Lograrlo es su desafío, que lo llevaría a la cima del éxito... o al sepulcro de su carrera. En resumen: Sin querer queriendo, desde ya, es una propuesta ganadora. Siempre y cuando, profundicen en los temas reveladores y relevantes, dejando de lado posibles temores al morbo y la verdad, y sin excesivas licencias creativas y ficcionales que frivolicen la historia”.

“Siempre viene bien una serie biográfica”

El actor Danilo Esteves, cuyo fuerte es la comedia, dice que el éxito de esta historia dependerá de si la hacen con referencia a lo que argumenta Florinda Meza. “Hay versiones de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves en las que se cuentan otras verdades que la viuda no acepta. En todo caso, Chespirito es un icono y siempre viene bien una serie biográfica, esperemos se cuente desde la objetividad. Pablo Cruz no se asemeja tanto, pero como actor no puedo dar una opinión sin antes verlo en su trabajo”.

"Promete el lado humano"

El periodista de espectáculos, Alsino Herrera considera que la experiencia previa de estos actores en el género de las bioseries puede ayudar a presentar una narrativa convincente y respetuosa del legado de Roberto Gómez Bolaños.

“Es importante recordar que a menudo combinan hechos reales con elementos dramatizados para contar una historia atractiva. Por lo tanto, aunque pueden ofrecer una visión cercana a la realidad, no siempre son una representación exacta. La serie promete mostrar el lado humano de Gómez Bolaños, lo que ha aumentado el interés del público y de los expertos en la industria del entretenimiento. En cuanto a la acogida, sin duda que habrá una mezcla de nostalgia y curiosidad por parte de los espectadores”.

“No se enfoquen solo en el morbo”

El actor Martín Calle, quien ha personificado al Chavo del Ocho, considera que si la historia está clara no habría ningún problema como ocurrió en el caso de Mario Moreno Cantinflas.

“Siempre sucede cuando quieren hacer la historia de un ícono de la música o la actuación, porque depende qué temas van a tocar, si es la personal o la artística, si es de las dos formas, debería haber una excelente investigación para que puedan resaltar las cualidades del talento. En algunas ocasiones solo se enfocan en el morbo de su vida privada y ya ha sucedido con Freddy Mercuri, Héctor Lavoe...”.

"Estoy emocionado"

El comediante y productor Gino Freire dice que, como fanático, la idea lo tiene emocionado. “Se ha revelado muy poco sobre la serie, pero por lo poco que se ha visto, parece que tendremos un lindo producto audiovisual. Ahora, respecto al contenido, siempre crea polémica, cada protagonista tiene su punto de vista y el único que públicamente ha declarado que ha sido convocado como consultor, es Édgar Vivar.

De los pocos que quedan, no se ha escuchado nada. Creo que el simple hecho de ser Chespirito, asegura el éxito. Con ese revuelo, la serie tomará más fuerza de la que ya tiene, todos los programas hablarán y ni siquiera ha salido un tráiler. Es el fenómeno llamado Roberto Gómez Bolaños”.

Su genialidad era impresionante. Archivo

