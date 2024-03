¿Qué pasó entre Héctor Alvarado y Cinthya Coppiano?

A pesar de las críticas que se dieron con la llegada de Héctor Alvarado, primero como invitado y luego como panelista en la renovada temporada de 'Los Hackers' (que se estrenó el 26 de febrero), el estilista y maquillador no desistió. En ese entonces los comentarios en su contra fueron porque no es comunicador y su profesión gira en torno a la belleza.

Sin embargo tiró la toalla tras sentirse menospreciado como ser humano y profesionalmente por la moderadora Cinthya Coppiano.

Parte de lo que dijo de forma despectiva es que otro experto en belleza, José Vargas, no se encargaría del peinado que María Fernanda Pérez lucirá el día de su boda porque viajará a Miami, donde lo entrevistará la cadena Telemundo.

Además hizo hincapié en la cantidad de seguidores de José en redes sociales. Aquello no fue del agrado de Héctor, quien pidió respeto y estuvo a punto de abandonar el set del programa de farándula. Luego del incidente renunció la noche del martes 12 de marzo.

Al día siguiente, Cinthya expresó para justificarse "esta chica de barrio que salió de la 19 y San Martín... aquí estoy país dando la cara y abriendo mi corazón. Denigrar, menospreciar son palabras que no han salido de mi boca. En mi boca, corazón y mi mente hay mucho amor. Este programa se lo dedico a esos chicos de barrio, a esos emprendedores... Agradezco los comentarios positivos y los que no lo son. Me hago responsable de lo que digo, de lo que soy. No de lo que hay en tu corazón".

Héctor y Jinson Pineda (Dúo de Ecuador) son engreídos de los famosillos, los cuales se ponen en sus manos para peinarse y maquillarse, incluso han arreglado a talentos que han aparecido en la portada de EXPRESIONES.

Lo de Cinthya, más que un comentario, fue una publicidad para José Vargas. No debe mezclar su relación personal con su trabajo como moderadora en 'Los Hackers'. Habla mucho. Basta con revisar su Instagram para ver el montón de veces que aparece con el estilista bromeando, también cuando se encarga de su arreglo, comparten en muchas ocasiones y diferentes situaciones.

Prácticamente es la imagen de todo lo que hace e incluso de la escuela de José. ¿Será que Cinthya quiere el puesto que tenía Héctor para José? ¿O este le dio el empujón para ingresar a Ecuavisa? Muchos talentos defendieron a Héctor, quien consideramos no tiene necesidad de exponerse a una situación así. Conoce su oficio y está bien que se haga respetar.

