Connie Garcés: Su mamá le pidió que diga que es huérfana

En una entrevista que Connie Garcés (28) dio a este suplemento en 2021, la panelista de 'Los Hackers', expresó que su mamá siempre estaba pendiente de sus apariciones televisivas.

“Me preocupa lo que mi familia piense o lo que la afecte. Por mis padres (Alba y Miguel) me cuido mucho. Mi mami es muy protectora, ella se ve todos los programas y está atenta a lo que digo o hago, cruza los dedos para que no meta la pata”.

La señora es la debilidad de la exparticipante del reality 'Desafío a la fama'. En la nueva temporada de 'Cocinemos con Mariela' (Viteri), Connie fue invitada. En la primera parte de la entrevista se molestó por una pregunta que consideró indiscreta y que tenía relación con el tema de las prepagos.

En la segunda parte de la conversación apareció su progenitora a la que se le notó que no le agrada para nada que su hija esté involucrada en la polémica, en la farándula. Ninguna mamá quiere eso para sus hijos. Parte de lo que mencionó fue lo siguiente: “Obviamente al verla expuesta (se refiere a Desafío a la fama), sentía impotencia. Dejé de ver el programa por unos días, lloré mucho.

Fue una prueba muy grande. Connie me lo dijo (que iba a participar) sin anestesia, mejor dicho una amiga de ella me lo dijo. Le respondí que estaba loca, además que no sabía defenderse, aunque sé que desde niña es fuerte”. Doña Alba añadió que siempre la apoyará.

Lo que sorprendió fue que, casi al final de la nota, comentó que le había dicho a su hija que mejor diga que es huérfana para que a ella no la llamen o la busquen.

No solo Mariela mete el dedo en la llaga, por ello, muchos le corren y evitan las entrevistas, también los invitados dan ‘papaya’.

Competirá con 'Soy el mejor'

El horario del programa 'Combate', de RTS, que se estrenará el lunes 15 de abril a las 18:00, ha generado comentarios. Para algunos televidentes es muy temprano, ya que dicen que a esa hora recién se desocupan de sus labores diarias. Es obvio que quieren darle guerra al reality 'Soy el mejor', de TC. Cada quien verá lo que le guste.

