El Chavo del 8 sale del aire, Doña Florinda se opone

En junio de 1971 se estrenó el primer sketch del Chavo del 8, desde entonces su fama fue en aumento y llegó a transmitirse en territorios tan distantes como China, Rusia, India a e Italia díonde aún se emiten. Pero esto está a punto de llegar a su fin.

Así lo dio a conocer el Roberto Gómez Fernández, hijo y heredero de los derechos de los programas de su padre Roberto Gómez Bolaños. "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", con lo que confirmó que el 'El show de Chespirito', que agrupa a El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado dejarán de emitirse en una veintena de países por un problema de derechos con su casa televisiva, Televisa.

Su hermana Graciela Gómez Fernández lamentó en la misma red social que la cadena de televisión considere que los programas “ya no valen nada”. "Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

Su viuda, Florinda Meza, que también fue actriz del programa, y es reconocida a nivel mundial por su papel de Doña Florinda escribió en su red social Twitter que nunca conoció de la negociación que llevó a dejar de transmitir desde el 31 de julio. Ya son dos días que se dejó de televisar de forma ininterrumpida por más de 36 años.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", se quejó la intérprete de 31 años. A este hecho lo describió como una "una medida poco inteligente". "Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", dejando de ver que es una decisión económica.

De acuerdo con Raúl Brindis, conductor de radio y Televisión de Univisión, la eliminación de su ubicación en la parrilla de 20 países se debe a "problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa".

Los Gómez Fernández, hijos del primer matrimonio de Chespirito, y directores del grupo televisivo que tiene los derechos de autor de todos los personajes de su padre, prometieron seguir con las negociaciones para que se vuelva a exponer el famoso programa.