'Sí se puede': los televidentes reaccionan sobre la novela de la selección

Esta semana se estrenó la telenovela inspirada en la vida del exfutbolista ecuatoriano, Jaime Iván Kaviedes, el contexto de la historia retrata la primera clasificación de Ecuador a un mundial de fútbol. En el 2002 los seguidores del fútbol, el deporte más popular en el país, vivieron con emoción este evento tan importante. Pero la ficción empieza dos años antes.

El 3 de septiembre de 2000 se jugó un partido entre las selecciones de Uruguay y Ecuador, y aunque se perdió 4-0, fue un rival clave para clasificar a la Copa del Mundo un año después. Así transcurrió el primer capítulo de la telenovela que está protagonizada por Eduardo Maruri y Alejandra Jaramillo. ¿Pero cuáles fueron las impresiones que tuvo en los televidentes? En Twitter esta conversación se convirtió en tendencia con las palabras 'Kaviedes' y 'Sí se puede', y los tuits tienen visiones mezcladas.

El comentarista de farándula, Stalyn Ramos, expresó que no la recomienda a quienes quieren ver contenido apegado con fidelidad a los hechos reales. "Para los amantes e hinchas aférrimos del fútbol y de la selección que llevó a Ecuador a conquistar su primer pase a un mundial de futbol, es mejor que ni se tomen la molestia de ver la telenovela. No encontrarán ni a todos los jugadores ni a la historia tal cual se la vivío. Se trata de un dramatizado y no de un documental. Para eso, espere nomás que se lo realice en otra oportunidad".

Según la novela #SiSePuede, por no estar Kaviedes en cancha, la selección del #Ecuador perdió 4 a 0 con #Uruguay en el año 2000.Qué yo sepa, el Bolillo Gómez dijo antes del partido, que ese juego lo íbamos a jugar "sin táctica". Así hubiera estado el, igual nos goleaban 😅. — Toño Heredia (@tonitoheredia7) July 30, 2020

Se llama Si se puede pero venden mas a Kaviedes.. En contenido ha dado mucho q hablar y eso que no he observado la serie. — Angel (@AngelSanchezL93) July 29, 2020

Vamos resolviendo como la gente, yo se que #SiSePuede pic.twitter.com/YAipc1MDWF — 𝙗𝙮𝙧𝙤𝙣 (@barcebyron) July 30, 2020

La vida de Kaviedes, conocido como 'El Nine', es el hilo conductor. Su ascenso como estrella deportiva internacional y problemas sentimentales también quedan plasmados pero de forma aleatoria. Esto causó confusión e intriga entre los espectadores. Ramos explica que "el personaje de Alejandra Jaramillo es todas las novias del jugador encarnadas en una sola mujer (por eso el desfase total en el apellido que es brasileño (Paloma Fiuza); es animadora de TV de un programa 'Baila ecuador, baila' similar a la frase 'Tiembra Ecuador, tiembla' (que decía Sharon) y que no se escapa de tener similitudes con Gabriela Pazmiño Pino, quién también fue novia del jugador. Lo demás es ficción".

Este Jaime Iván Kaviedes era terrible de joven😂 — Tabata (@tabataponce15) July 30, 2020

Amo las teorias de conspiracion con Paloma Fiuza y Kaviedes jAjajaja 🤣🤣😂😂😅😅 — Dyana Pombar de Morales (@dyanapm) July 30, 2020

El periodista de farándula destaca que le parece acertada la opción de invitar a narradores y comentaristas deportivos que siguieron el proceso de clasificación. Diario EXPRESO conversó con Carlos Víctor Morales sobre su intervención y le parece simpático que le digan actor cuando él no se considera así. "Kaviedes no es el único héroe de esa selección mundialista, pero sí fue el único jugador que negoció el uso de su imagen e historia por lo que aquí se encuentra respuesta al porque los otros jugadores no se mencionan o se les cambió el nombre".

Como toda telenovela tiene drama, amor y enredos y su transmisión provoca emociones a los ecuatorianos cada noche.

