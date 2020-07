Tres Familias: Así despedirá Miriam Murillo a doña Gioco

Hoy a las 20:00 Ecuavisa transmitirá el capítulo final de Tres Familias. El seriado que se lleva transmitiendo por seis temporadas, desde 2014 concluirá con un sorpresivo desenlace.

Así nos contó Miriam Murillo, que entre felicidad y alegría le desea buena suerte a su querido personaje de doña Gioco.

Eduardo Maruri: "La Caramelo besa bien" Leer más

La actriz con más de 30 años de trayectoria sabe soltar, y aunque ya extraña estar de nuevo en el plató por ahora quiere disfrutar este final. "¡Uy, me siento triste. Quizá llore esta noche", nos cuenta con una risa. Y es que esta paradoja se encuentra en su corazón. "Tengo una botella de vino y una de champán, no sé cual me voy a tomar", expresó aceptando que está llena de nostalgia. Miriam pocas veces acostumbra a ver las series en las que sale por motivos de trabajo, pero la pandemia la tiene en casa y junto a su hija verá el capítulo final.

"Con todos los del elenco nos hicimos una familia. Nosotros terminamos de grabar en febrero y desde ahí no podemos vernos", explicó, mientras recuerda que gracias a WhatsApp y las videollamadas permanecen en contacto.

Miriam, una mujer de teatro, y parte del grupo Kurombos está preparándose para enfrentar el regreso a las salas. "El próximo mes tendremos una obra con pocas personas en el Centro de Arte, para ir calentando motores". Mientras, asegura, barajan posibilidades de hacer obras transmitidas por Internet. "Necesitamos del contacto. No solo por el público, también para ensayar", confirmó.

La comedia no acaba. Ella seguirá en pantalla con la retransmisión de 'El cholito', en un de sus personajes más dramáticos del año 2007.