Abre su corazón a través de canciones que hablan de amores, desahogos y grandes pasiones. El cantante y compositor mexicano Carlos Rivera emociona este 2023 con su nuevo álbum, 'Sincerándome', en el que a través de diez temas inéditos hace un viaje introspectivo y expone tanto sus luces como sus sombras.

Su séptimo disco de estudio surge a partir del exitoso 'Guerra Tour', en el que los estadios y arenas de Iberoamérica corearon sus más grandes éxitos. Ahora se prepara para una nueva aventura, Una gira a todas partes, con la que recorrerá más de veinte países, incluyendo Ecuador.

En conversación con EXPRESIONES, el artista relata el proceso que ha vivido en la composición de esta entrega que revolucionará su vida y carrera. “Es un álbum demasiado especial para mí y me alegra saber que así como salió de mi corazón, también llegue al corazón de los demás”, expresó.

Con una propuesta poderosa y contundente, expone su lado más sensible e invita al público a admitir que los matices nos vuelven humanos.

El cantante tiene más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify SONY MUSIC

LA CANCIÓN QUE LO INICIA TODO

El tema que lleva el mismo nombre del álbum surge como una necesidad del artista de expresar sus sentimientos más profundos. “Cuando escribí la canción, inmediatamente supe que debía compartirla. A su vez, el título me parecía tan poderoso, que decidí que sería ese también el del álbum”, le cuenta a este medio.

Con el sencillo cambió su manera de escribir, actuar y tomar decisiones, porque durante ese tiempo se encontraba en una etapa difícil y afirma que haberla escrito en ese preciso momento reinició todos los circuitos.

“Me ayudó a replantearme muchos aspectos de mi vida acerca de cómo quería hacer las cosas a partir de ahora, para no volver a sentirme como en ese entonces. Antes me sentía demasiado vulnerable”.

El mensaje se centra en reconocer nuestro lado más humano. Admitir que no siempre seremos los más felices, sonrientes o románticos, que hay días en los que no somos así y está bien. “Hay que validar el hecho de que no todo es blanco o negro, uno siempre puede tener días con matices. Aunque no todo siempre sea bonito, está bien, es válido. Eso es lo que quiero decir con la canción. "Abrirme a mi público y mostrarme vulnerable es lo mejor que he podido hacer”.

UNA LLAVE ABIERTA DE INSPIRACIÓN

Una vez escrita la primera canción, los demás temas fueron llegando solos. Destaca que el lanzamiento del disco lo ayudó a replantearse aspectos de su vida que no había tomado en cuenta.

“El proceso de composición fue muy natural. Las canciones nacían solas, nada fue pensando para ser un éxito. Era una necesidad de hablar sobre cómo me sentía, especialmente porque muestra el lado frágil de los seres humanos, que es la parte que nunca queremos mostrar”.

Asegura que este álbum es necesario porque refleja a muchas personas que en algún momento de su vida han sentido que no cumplen con las expectativas de los demás, ni siquiera con las propias. “Cuando la compartí, empecé a recibir una gran cantidad de historias impresionantes de gente que se identificó con esta canción. Ahí es cuando te das cuenta de que no eres el único que a veces pasa por eso, somos muchos los que nos hemos sentido así”.

Yo siempre he hablado del amor universal en mi música. El romance es una parte del amor, pero el amor es mucho más amplio que el romance. A mí me gusta escribirle al amor en todas sus dimensiones Carlos Rivera

EL DISCO, LOS VIDEOS Y LA TOMA 7

Sincerándome se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y en formato físico (CD y DVD). Las diez canciones cuentan con versiones acústicas y videos oficiales grabados en su “Casa Huamantla”. Pero hay uno en particular que destaca por su carga sentimental.

La toma 7 de Sincerándome es un momento único que ocurrió durante una grabación en el estudio en el que, mientras interpretaba la canción, rompe en lágrimas. El corte se publicó precisamente para demostrar que en esta entrega, Carlos se escapa de las luces, el maquillaje y la puesta en escena, para mostrar la fragilidad que supone no ser perfecto.

SOBRE MAR RENDÓN Y SU PASO POR ECUADOR

Cuando al cantante se le preguntó sobre la nueva ‘niña emblema’ de la música ecuatoriana y exparticipante del programa La Academia, Mar Rendón, contestó con entusiasmo: “Claro, la recuerdo. A Mar la conocí porque los tres ganadores del programa vinieron a un concierto y nos saludamos. Me parece que es súper talentosa. No hablamos demasiado, pero sería súper bonito ver si coincidimos cuando visite Ecuador. Me gusta mucho compartir escenario con talentos que hoy tienen mucho para dar”.

También dijo en exclusiva que antes de terminar el año prevé visitar el país y que pronto espera anunciar las fechas.