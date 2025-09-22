Cardi B promociona su álbum 'Am I the Drama?' entre polémicas y comentarios de odio

Cardi B usa su juicio con la exguardia de seguridad como estrategia de promoción. Las críticas y comentarios crecen en redes

Cardi B promociona su nuevo álbum con una estrategia que ha acarreado críticas y negativas.

La rapera de ascendencia caribeña Cardi B acaba de lanzar su segundo álbum de estudio titulado Am I the Drama?, una edición especial llamada Courtroom Editions. Estas versiones están inspiradas en su reciente victoria en un juicio por difamación y agresión, en el que demandaron a un exguardia de seguridad que la acusó falsamente.

Las ediciones incluyen formatos en CD y vinilo, disponibles en la tienda oficial de Cardi B. Además, no se limitan solo a los discos, sino que abarcan toda una línea de productos con esta temática, como camisetas con diseños inspirados en la estética judicial.

Estas ediciones especiales han sido bien recibidas tanto por los fanáticos como por la prensa rosa, quienes destacan la creatividad y el enfoque original de la cantante.

Para promocionar el álbum, Cardi realizó una mini gira de apariciones en tiendas, incluyendo Walmart, una estrategia de marketing calificada como innovadora y accesible para sus seguidores.

Cardi B bajo las críticas

En agosto de este año, la artista hizo una transmisión en vivo en Instagram para promocionar el merchandising de su nuevo álbum, que también incluye tallas grandes.

Ca7riel y Paco Amoroso firman acuerdo con agencia estadounidense Leer más

Con un tono sarcástico, dijo algo como: “Se vendió todo, especialmente porque ustedes gordas se acabaron las 3X en 20 minutos”.

Esto hacía referencia a un chiste interno entre sus fans en X (antes Twitter) sobre Bardi getting big, una frase utilizada para hablar de momentos destacados en la vida de la rapera, como sus embarazos o el crecimiento de su familia, siempre en términos de algo grande.

Aunque su intención era sostener la broma, muchos interpretaron el comentario como ofensivo y lo calificaron de fatphobia o body-shaming, es decir, una forma de discriminación hacia personas con sobrepeso.

La creadora de contenido plus-size (talla grande) @samyra criticó a la cantante en TikTok y en Instagram, señalando que el comentario era insensible y que muchas veces los productos de los artistas suelen excluir tallas grandes.

RELACIONADAS Cardi B asegura no agredir a guardia de seguridad en juicio por altercado de 2018

La crítica también se vinculó con una de las actitudes de Cardi en el juzgado, donde se la vio señalar a su oponente (la exguardia de seguridad) y decir “Solo mírenla...”. El juez en ese momento hablaba del físico de ambas, y es ahí cuando la rapera lanzó el comentario. Esto fue interpretado como una contradicción con el mensaje de inclusión que ella suele promover.

La defensa de la cantante

Cardi B no se quedó callada y respondió en otro live, donde explicó que todo había sido un chiste sacado de contexto y que se inspiró en bromas de sus propios fans.

RELACIONADAS Cardi B es absuelta en juicio por agresión contra su exguardespaldas

Reafirmó que su intención no era ofender y confesó haberse sentido atacada por la reacción en TikTok, describiendo a la aplicación como un espacio negativo. También pidió a sus seguidores que no atacaran a Samyra, quien había recibido mensajes de odio.

El evento en Walmart

Lista de famosos arrestados y deportados de EE. UU. por normas migratorias de Trump Leer más

El 23 de septiembre, Cardi B realizará un meet-and-greet exclusivo en un Walmart Supercenter en Cypress, Texas. Este evento forma parte de una serie de seis presentaciones programadas en tiendas Walmart de EE.UU., incluyendo Nueva York, Pensilvania, Georgia, California y Texas.

La dinámica es que los fanáticos compren una copia pre-firmada del álbum a partir de la 1 p.m., y a las 2 p.m. puedan tomarse una foto con la artista.

RELACIONADAS Cardi B se defiende con un micrófono

La controversia que vivió se cruzó con esta promoción, y algunos haters aprovecharon para cuestionar su colaboración con Walmart, señalando la ironía de su supuesta imagen anti-establishment (en contra del sistema establecido).

Sin embargo, estos eventos forman parte de una estrategia para hacer el lanzamiento accesible, ya que el álbum está disponible en Walmart desde el 19 de septiembre.

La cantante también mencionó un récord Guinness que la cuenta @PopBase atribuyó a su álbum, relacionado con la mayor cantidad de entregas con drones en una hora realizado en Walmart.

Cardi B sets the Guinness World Record for the most drone deliveries in one hour, with her album ‘AM I THE DRAMA?’ being delivered via drone by Walmart.



pic.twitter.com/TazFDRR5nn — Pop Base (@PopBase) September 19, 2025

No obstante, no existe un récord Guinness específico sobre esto. Cardi ya posee seis reconocimientos de este tipo, y el séptimo al que se refería probablemente está relacionado con streams o ventas de álbums, más no con drones.

La lista de las mujeres mayores de 40 más guapas de la farándula global Leer más

En redes, el hecho se viralizó como si fuera un récord: millones de visualizaciones en TikTok y X, acompañadas de memes y debates sobre si el comentario de la rapera fue ofensivo o si la reacción de la audiencia fue exagerada.

RELACIONADAS Cardi B expone a Offset y oficializa nuevo romance con Stefon Diggs en Instagram

El título del álbum, Am I the Drama?, juega precisamente con esta narrativa, burlándose de cómo Cardi siempre termina en el centro de la polémica.

El drama de Walmart no es un reconocimiento, sino una controversia originada por un comentario que creció por la promoción del álbum en las tiendas. Cardi lo manejó a su estilo: lo minimizó y siguió adelante.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!