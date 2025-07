Lista de famosos arrestados y deportados de EE. UU. por normas migratorias de Trump

La política migratoria de Donald Trump no ha dejado espacio para concesiones. Desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las deportaciones han aumentado y entre los afectados no solo hay migrantes anónimos, sino también figuras públicas, influencers, activistas y hasta periodistas. La administración ha reforzado controles y retomado medidas de su primer mandato, generando una oleada de expulsiones que no distingue entre celebridades o ciudadanos comunes.

Las redes sociales han sido escenario constante de denuncias, reclamos y teorías sobre estos casos. Algunos se confirmaron con documentos oficiales, otros fueron aclarados más tarde, pero todos reflejan el mismo panorama: la política migratoria de Trump volvió con fuerza, y su impacto alcanza a los perfiles más mediáticos del continente.

Aquí te dejamos la lista de algunos de los casos más conocidos, junto con fuentes confiables que documentan cada historia.

Leonel Moreno – Influencer migrante venezolano

Conocido por sus videos en TikTok donde explicaba cómo cruzar ilegalmente la frontera, Leonel Moreno fue detenido por ICE y deportado a Venezuela a finales de marzo de 2025. El New York Post confirmó que su contenido fue considerado por las autoridades como incitación a delitos migratorios. Su caso provocó fuertes reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, en redes sociales.

Mario Guevara – Periodista salvadoreño

Mario Guevara, periodista salvadoreño con más de dos décadas en EE. UU., fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente Trump en DeKalb County, Georgia. Aunque un juez de inmigración le concedió libertad bajo fianza de $7,500, ICE se negó a aceptar el pago. Desde entonces, lo han trasladado por al menos tres centros de detención distintos.

Guevara, fundador de MG News y exreportero de Mundo Hispánico, tenía autorización laboral y una solicitud de residencia pendiente, respaldada por su hijo ciudadano estadounidense. Su abogado, Giovanni Díaz, denunció que existe una “intención coordinada” para mantenerlo detenido, a pesar del fallo judicial.

Khaby Lame – TikToker italiano

Khaby Lame, la estrella senegalés-italiana con más de 160 millones de seguidores en TikTok, fue detenido por ICE en el aeropuerto de Las Vegas tras haber excedido el tiempo de estadía permitido por su visa. Su detención ocurrió el 5 de julio, cuando intentaba tomar un vuelo internacional.

ICE confirmó que no fue deportado formalmente, pero se le exigió abandonar el país voluntariamente. No ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero el hecho sorprendió por tratarse de una figura global que visitaba frecuentemente EE. UU. por motivos laborales.

El tío de Cardi B – Familiar afectado

La rapera Cardi B compartió en un en vivo que su tío había sido deportado bajo la nueva administración de Trump. Aunque no dio detalles específicos, señaló que la medida fue 'cruel' y que su familiar llevaba años residiendo en EE. UU. sin antecedentes. El comentario se volvió viral y avivó la conversación sobre deportaciones injustas.

Julio César Chávez Jr. – Boxeador mexicano

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ICE lo detuvo el 2 de julio de 2025 en Studio City, California, y está siendo procesado para deportación rápida.

Según el comunicado oficial, Chávez ingresó legalmente a EE. UU. en 2023 con una visa de turista, pero extendió su estadía mientras solicitaba la residencia permanente por matrimonio. Sin embargo, las autoridades descubrieron que había mentido en su aplicación y que además tiene una orden de arresto en México por presunta participación en crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos.

El informe también señala que mantendría vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que lo convirtió en una amenaza pública grave. Aunque el gobierno de Biden lo permitió reingresar en 2025, el actual gobierno de Trump lo identificó como una prioridad de deportación.

¿Qué refleja esta lista?

Estas deportaciones muestran que el gobierno de Trump ha retomado un enfoque rígido, incluso con figuras de alto perfil. Los controles se han intensificado y los procesos de deportación se aplican sin excepciones visibles. El mensaje de la administración parece claro: la fama no otorga inmunidad.

