Cardi B: Cronología de su semana de juicio por agresión a una guardia de seguridad

Cardi B enfrenta una demanda presentada por Emani Ellis, exguardia de seguridad. El caso se procesa en tribunal civil de L.A.

Cardi B en las instalaciones de la corte civil de Alhambra, California.

La rapera estadounidense, Cardi B, actualmente está involucrada en un juicio civil en Los Ángeles, California, donde enfrenta una demanda por parte de Emani Ellis, exguardia de seguridad que acusa a la cantante de haberla agredido físicamente en 2018.

¿C´ómo comenzó todo?

Hace siete años, Cardi B acudió a un cita médica en Beverly Hills para un chequeo de rutina por su embarazo, fruto con el rapero Offset. La cantante decidió mantener su embarazo en privado, al punto de reservar la sala ginecológica solamente para ella.

Emani Ellis, guardia de seguridad del edificio, la reconoció y comenzó a grabarla con su teléfono.

Según la versión de Emani, Cardi al notar que estaba siendo grabada, la escupió, la golpeó y la arañó.

Cardi B, por su parte, sostiene que Ellis la acosó verbalmente y la grabó sin su consentimiento, pero niega cualquier contacto físico.

La demanda por este altercado se hizo presente dos años después en 2020, donde Ellis acusó a la cantante de agresión física, angustia emocional, negligencia y privación ilegal de la libertad.

Con esos datos, está solicitando una indemnización de $24 millones, ya que después de este suceso Ellis fue despedida de su trabajo.

¿Qué pasó esta semana?

Día 1

El 25 de agosto, el caso comenzó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Ellis subió al estrado para relatar que la rapera la agredió, causándole tanto daño físico como angustia emocional. Cardi B, sin embargo, negó con firmeza las acusaciones y afirmó que solo se trató de una confrontación verbal.

Cardi B entrendo al Tribunal de Los Ángeles. La prensa se arremolina alrededor de la cantante. @belcathot

Día 2

Al día siguiente, 26 de agosto, fue el turno de la artista. Cardi B describió el incidente como un intercambio verbal breve sin contacto físico, y presentó testigos que corroboraron su versión. Una recepcionista y un médico aseguraron que no observaron ningún acto de agresión por parte de la rapera.

Día 3

El 27 de agosto, el juicio continuó con nuevos testimonios que reforzaron la defensa de Cardi B. La atención mediática se mantuvo encendida, especialmente por momentos virales como la confusión de un abogado respecto a los cambios de peluca de la cantante, que se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Mientras el juicio concluye, las redes se inundan de memes sobre la cantante y su particular actitud durante la audiencia, con gestos y expresiones que no pasan desapercibidos para los usuarios.

El 2 de septiembre, se presentarán los argumentos finales del caso. Después, el jurado comenzará las deliberaciones para determinar el veredicto. Es un caso que ha capturado la atención de fans, medios y la industria musical por igual.

