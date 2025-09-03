Cardi B es absuelta en juicio por agresión contra su exguardespaldas

Un juez de California desestimó la demanda millonaria presentada por Emani Ellis contra la rapera

Cardi B fue absuelta de la demanda por agresión presentada por su exguardespaldas, Emani Ellis, en California.

La rapera estadounidense Cardi B quedó absuelta de toda responsabilidad civil en un juicio por agresión iniciado por su exguardespaldas, Emani Ellis. La decisión fue tomada por un juez de California el 2 de septiembre de 2025, tras concluir que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones derivadas de un altercado ocurrido en 2018.

Cardi B negó de forma categórica las acusaciones, asegurando que nunca tocó a la demandante. En el momento del incidente, la intérprete de Bodak Yellow estaba embarazada y acudía a una cita con su obstetra. Tras el fallo, calificó la demanda como 'frívola' y lamentó haber perdido el primer día de clases de sus hijos por asistir al juicio.

El jurado de Los Ángeles declaró a Cardi B inocente en un juicio civil por agresión interpuesto por un guardia de seguridad. La rapera no tendrá que pagar ninguna compensación monetaria al guardia de seguridad.



Fallo judicial

El juez determinó que la demandante no logró demostrar elementos suficientes de agresión, negligencia o angustia emocional. Con ello, la corte desestimó la demanda y liberó a la rapera de cualquier obligación de pago o responsabilidad civil.

Por su parte, el tribunal señaló que varios testimonios presentados por la defensa coincidían en que no hubo contacto físico entre la artista y la demandante. La ausencia de registros médicos concluyentes y la falta de evidencia audiovisual del supuesto incidente fueron factores determinantes para que el juez considerara que el caso no cumplía con el estándar legal requerido para proceder a juicio.

A la salida de los juzgados de Los Ángeles, Cardi B agradeció a su equipo legal y reiteró su inocencia. “No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré: no toqué a esa mujer”, declaró ante la prensa.

La resolución judicial cierra un capítulo legal que se prolongó por años y que amenazaba con empañar la imagen pública de Cardi B. La artista, que ha enfrentado otros procesos legales en el pasado, reafirma así su postura de que las acusaciones carecían de fundamento.

