Camila Cedeño, para ella, mamá no hay solo una

Existe una frase popular que expresa: “Madre solo hay una”. Sin embargo, la guayaquileña Camila Cedeño Ortega, Miss Progress Ecuador 2019, modelo y estudiante de Comunicación y Relaciones Públicas de la Ecotec, tiene dos: la biológica, Jenny Ortega, hace 22 años, y su tía política, Maritza Briones.

“Mi mami no tuvo hermanas, solo un hermano (William). Ellas se llevan muy bien, hablan todos los días y han compartido desde que mi mamá salió embarazada de mí. La primera es un poco estricta, en cambio mi tía es la típica tía consentidora. No tuvo hijas, solo dos varones. Es un ser superimportante en mi vida”, cuenta emocionada.

Añade que ambas ocupan un lugar especial en su corazón y las celebra en el Día de la Madre, que será este domingo. Los valores que le han inculcado se los enseñará a sus hijos. “Quiero dos en un futuro”, dice.

Camila considera que todo lo que es y espera ser se lo debe a su progenitora, Jenny. “Ha sido quien ha construido poco a poco mis alas para poder volar muy alto, y por ella y a ella le dedicaré cada triunfo de mi vida. Definitivamente ellas se vuelven, desde el momento en que nacemos, en un todo para nosotros, las que nos cuidan, aconsejan, miman, enseñan y son nuestro amor eterno”.

Con su mamá, Jenny. cortesía

El mes de mayo trae la festividad del Día de la Madre. “Ahí es cuando recordamos un poco más lo mucho que han hecho por nosotros, lo maravillosas que son. Yo me siento muy agradecida con Dios por haberme brindado la oportunidad de tener una madre como la mía. Ese regalo, aquel ángel que te da la vida para acompañarte siempre”.

Ella la llama Mami Jenny o mamita. "Así le digo a la mujer más increíble que he conocido hasta hoy. Es una mujer muy dura de carácter, firme, decidida, admirable, no solo por sus logros sino por su forma de vivir y por siempre tener una solución y una respuesta”.

Admite que, a pesar de sus diferencias de personalidad y ciertos gustos, mantienen una buena relación.

“Somos aliadas, mejores amigas, como decimos: ‘siempre juntas en las que sea y hasta el final’ y así, unidas, hemos podido sobrellevar diversas situaciones. Ha sido mi enfermera ocasional cuando me he sentido mal, organizadora de eventos familiares, novelera, dulcera. Es simplemente ella”.

La pandemia de COVID-19 que atraviesa el mundo y el país hará que la celebración del Día de la Madre sea atípica este año.

“Generalmente llevo a mi mami a sus restaurantes preferidos o a los de ambas, pero dadas las circunstancias le pediré a domicilio uno de sus platos favoritos y le regalaré un ramito de flores. Le prepararé mi torta de chocolate que nunca falla. No soy tan buena en la cocina, la mayoría de las veces menciono que mi ‘especialidad’ son los dulces y no los platos fuertes, no me quedan muy bien. Su cumpleaños (13 de abril) también nos tocó festejarlo en casa por la cuarentena. Entonces quise hacerle un almuerzo diferente, pero en definitiva no es lo mío”, cuenta entre risas.

El domingo, Camila tiene previsto decorar y transformar su cuarto en un spa, en el cual le hará un masaje, “que he estado practicando y aprendiendo por Internet, además le pondré unas mascarillas caseras en el rostro. Finalmente, en la noche veremos su película favorita 'Vaselina', que se encuentra en Netflix, y prepararé palomitas y hot dogs como si estuviéramos en el al cine”.

Una de las anécdotas graciosas que han vivido Camila y Jenny durante la cuarentena fue cuando la noche anterior al día que les toca salir por el número de placa del carro, "alistamos todo. Y nos sabíamos el proceso del protocolo sanitario que debíamos hacer a la mañana siguiente. Literalmente estaba casi todo listo, pero nos faltó un detalle fundamental: poner la alarma para levantarnos temprano. Se supone que debíamos despertar máximo a las 05:30 para alcanzar a hacer las actividades que correspondían, pero nos levantamos casi al mediodía, supertarde y no logramos hacer casi nada. Estábamos tan preparadas, casi como para ir a la guerra".

Camila llama Titi a quien considera su segunda mamá, su tía Maritza. “Siempre ha estado a mi lado, sacando de mí muchas risas con sus ocurrencias. Su amabilidad y cariño son únicos, ella me llama ‘negrita de mi corazón’, ‘mi amor’, ‘la bebe’, entre otras formas cariñosas. Junto a mi tío me dieron dos maravillosos primos, Byron y Larry. Como no pudo tener niñas, yo soy la que reina en su corazón".

Ella siempre ha caminado junto a su mamá, "no es su hermana pero Dios sabe muy bien a quiénes unir y han sido una gran combinación en mi vida”, dice emocionada y orgullosa de tener estos dos seres a su lado.