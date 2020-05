Gabriela Pazmiño Pino: "Me dieron ataques de pánico"

Aprovechando las vacaciones escolares, Gabriela Pazmiño Pino viajó a Estados Unidos con su familia, además tenía las intenciones de operarse la nariz. La crisis sanitaria que vive el mundo por el coronavirus, le ha impedido volver al país.

La expresentadora del programa 'En Contacto', de Ecuavisa, no ha perdido el tiempo. "Estoy activando otra vez mis negocios. Uno de ellos es el de la ropa. Tengo todo listo, compré las telas, ahora espero poner las etiquetas en las prendas, algunas mujeres o seguidoras de mi Instagram me han pedido ser las modelos. El lanzamiento de Gabriela Pazmiño Dreams se hará a través de las redes sociales en menos de un mes", cuenta.

La colección llevará el nombre de Libertad porque "los vestidos son sueltos, hay pocos pegados al cuerpo, se caracterizan porque son frescos y coloridos. También ofreceré batas, como las que usaba mi mami. Al principio se las criticaba, ella me decía que me iban a encantar y tuvo razón, cuando falleció me las puse y me gustaron mucho".

Uno de los trajes de su línea de ropa cortesía

Aclara que no es diseñadora de moda, "solo trato de ser productiva y emprendedora, es una oportunidad para dar empleo a otros".

En lo referente a su carretilla de hamburguesas (La Sazón de Gaby) dice: "Ese negocio tendrá que esperar un rato porque como es comida, el personal tiene que seguir nuevas reglas, hacer un curso, hay otras exigencias, permisos. No quiero dejar a la gente sin empleo", explica la esposa de Dalo Bucaram.

Tiene previsto sacar el libro 'Las recetas de la abuelita Gladys'. "El amor que mi madre nos inculcó en la cocina estará reflejado en esa publicación, es algo benéfico, lo recaudado será destinado a Solca. Una publicación con recetas, memorias, frases de mi madre que me han guiado durante la vida y fotos nuestras. Esperaré que pase la pandemia para hacer realidad el proyecto".

Con su madre, Gladys Pino. Archivo

Gabriela no se sometió a la intervención de su nariz en Estados Unidos porque le dieron ataques de pánico. "Desde la muerte de mi madre (Gladys) estoy muy nerviosa. Me da miedo todo, lo incierto, lo desconocido. Cuando iba a someterme a los exámenes me llené de miles de temores. Todas las pruebas me salieron alteradas".

Por ello, luego se hizo otro chequeo y los resultados indicaron que no tenía problemas de salud. "Pero Dios sabe cómo hace las cosas, porque a los pocos días estalló lo de la pandemia. He podido controlar los nervios, gracias a los ejercicios de relajación y respiración, a la oración y a estar en paz. La mente nos juega malas pasadas. He perdido 15 libras de peso".

Confiesa que su familia vivió momentos de mucha angustia porque su cuñado Michelle estuvo muy enfermo con Covid-19. "Casi muere, pero salió adelante, gracias a Dios".