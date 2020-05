El comentarista deportivo José Luis Arévalo es parte de RTS desde hace aproximadamente un año y medio. Tras el cierre del programa 'Copa', el jueves 30 de abril, el guayaquileño presenta el segmento con este nombre que sale en 'La Noticia' en los horarios de las 07:00 y 22:00.

¿Por qué Copa desapareció como programa y se convirtió en segmento?

Son decisiones que vienen de los ejecutivos de la empresa. Dada las actuales circunstancias ahora Copa pasa a ser un segmento dentro de La Noticia.

Para los televidentes fue una noticia que sorprendió, luego de 30 años al aire.

'Copa' es una marca reconocida y por ello no puede desaparecer del panorama deportivo. Es por esto que evolucionó y ahora es parte de los noticieros del canal.

Es una decisión temporal o definitiva. ¿Podría volver como programa?

Esas son decisiones que pasan por los directivos del canal.

Con la pandemia casi la actividad deportiva es nula, ¿qué es lo que ofrecerán o para dónde apuntarán?

Seguiremos con el estilo de informar eventos y noticias deportivas del momento y el análisis de lo más importante, en el fútbol ya hay ligas donde los equipos comienzan a entrenar y otras que lo harán, lo mismo ocurre en otras disciplinas como atletismo, marcha, etc., obviamente con las normas y medidas de seguridad .

Estuvo enfermo, ¿cuándo y cuáles fueron los primeros síntomas del Covid-19?

Hace 40 días sentí mis primeros síntomas, los primeros fueron tos, fiebre, dolor del cuerpo, articulaciones, ojos, decaimiento y debilidad.

¿Cuál fue la peor parte de esa experiencia?

Al tercer día de los síntomas me ahogaba y tosía a cada rato, era invivible, tuve temor que el Covid me ganara la batalla, pero con la ayuda y cuidados de mi esposa, y con la fe puesta en Dios no fui a la clínica y seguí en casa con el tratamiento.

¿Cómo cree que se contagió?

Por mi labor de periodista uno está expuesto a contagiarse, no puedo determinar exactamente dónde ni quién fue.

Luego de lo vivido, ¿qué recomienda?

Para no contagiarse hay que lavarse las manos a cada momento, protegerse con mascarilla, mantener distanciamiento social. Si uno sale al regresar a casa sacarse los zapatos y enseguida dentro quitarse la ropa y bañarse, las prendas lavarlas de inmediato.

Si estás contagiado y con síntomas contactar a un doctor para que indique qué medicinas tomar, a eso le puedes añadir té caliente, agua con jengibre, limón y miel, hidratación permanente, mucha agua y descanso.

¿Alguna lección aprendida?

Hay que vivir la vida intensamente, aprovechar cada momento que Dios te ofrece, compartir en familia y valorar absolutamente todo sin quejarte, un día puedes estar vivo y al siguiente no lo sabes.

¿Cree que estamos listos para pasar del encierro al distanciamiento?

Es una decisión difícil la que han tomado las autoridades, creo que si se cumplen los preceptos básicos de seguridad y a cabalidad todas las normas lo podemos hacer. La situación es si nosotros como ciudadanos responsables lo podremos hacer. Espero que sí.