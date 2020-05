Magacha Manzano: "Todos estamos muy tristes"

El domingo 3 de abril, 'El club de la mañana' llegó a los 13 años de creación. Este lunes 4 de mayo, RTS decidió sacar del aire la revista de variedades con Magacha Manzano, Jorge Heredia, Sandra Pareja y Aura Arce.

Alejandra Guzmán: Su hija asegura que tiene mucho dolor acumulado y que por eso explota Leer más

Según Paola Saavedra, de Relaciones Públicas, "esta fue una decisión de los ejecutivos, el espacio estaba fuera del aire desde que comenzó la cuarentena y en este mes en el departamento de programación tomaron la decisión".

Una de las fundadoras de 'El club de la mañana', Magacha se manifestó: "Dadas las circunstancias en el país con la pandemia de coronavirus y debido a la manera en que se han ido dando, creo que en parte no me agarró tan de sorpresa, aunque siempre se tiene la fe y las ganas. Pese a la cuarentena igual seguí grabando para el programa porque creo que aunque no se lo pidan es una responsabilidad adquirida como empleado".

Aún sigue procesando el hecho del cierre del espacio, "no es algo que uno espera. Me siento triste por el equipo, siempre es una preocupación el tema laboral".

La presentadora y exreina de belleza añade: "Personalmente salí hasta el 14 de marzo y no pude ir la siguiente semana porque estuve justo en mi cumpleaños con familia, y alguien podría haber estado expuesto al Covid- 19 y por precaución no fui bajo la aprobación de mi jefa. Pero fue negativo todo, gracias a Dios. Además mi hija, Martina presentó un cuadro alérgico, el pediatra nos recomendó llevarla a la playa unos días y me agarró el toque de queda en la playa y aquí sigo. Grabé cosas desde casa y lo enviaba, solo que debían aprobar el material".

El lunes recibió la noticia de que ya no continuarían. Archivo

Verónica Castro: su madre fallece a los 85 años Leer más

El lunes 4 de mayo les notificaron el cierre de 'El club'. "Nos reunieron a todo el equipo en línea. Todos nos sentimos tristes, pues es una noticia que igual duele, tengo mucho que agradecer al equipo de trabajo y a todos los compañeros que estuvieron desde el día 1 hasta hoy, fuera y dentro de pantalla, y al público que con tanto cariño nos ha seguido en nuestras aventuras y locuras y que han sido parte importante porque nos han ayudado a crecer de muchas formas. Todos lo tomamos con calma dentro de lo posible".

Magacha considera que son tiempos complicados pero que no hay que perder la actitud y las ganas de salir adelante. "Es un momento en el que todos de una u otra forma pueden replantearse muchas formas de vivir, de ver el mundo, de compartir, son oportunidades para reformular, no va a ser fácil pero hay que intentar buscar dentro de cada uno fe, esperanza, actitudes valorables y positivas".