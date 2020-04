Alejandra Guzmán: Su hija asegura que tiene mucho dolor acumulado y que por eso explota

La única hija de Alejandra Guzmán estalló contra los haters, asegura que existen cuentas falsas para atacarla.

"Me gustaría saber quién está detrás del teclado de una cuenta @fridasufrida_. Ojalá te sientas realizad@ porque sí me duele todo lo que me posteas", dice y acusa sin reparo a los seguidores de la intérprete de 'Yo te esperaba' que es, justamente, su mamá.

Según la entrevista que le hizo el portal digital La Botana, Frida Sofía confiesa que su progenitora está rodeada de personas que la inducen a las drogas. "Hay tantas cosas detrás de cámaras. Gente aprovechada que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente... Lo que pase será su decisión".

Parece que la supuesta "reconciliación" de la que se habló el pasado enero fue parte de un show para que la gente deje de hablar de la compleja y contradictoria relación de madre e hija.

En una nota que le hizo Adamari López a la rockera señaló que ella vivió lo mismo, extrañando a sus padres en eventos importantes. Es consciente de la falta que le ha hecho a Frida. "Yo sí tuve errores que puedo cambiar. Mi intención no fue hacerle daño", afirmó la rock star.

CUATRO momentos claves de la pelea

1. Antecedentes . Alejandra envió a Frida a vivir a Miami (2005) por la inseguridad de Ciudad de México. La dejó vivir en su departamento. Cuando Alejandra iba a la ciudad estadounidense se hospedaba en un hotel porque la joven se había apropiado del inmueble. Tiempo después, la cantante le compró a su hija otro departamento para que viva de las rentas, ya que en calidad de inmigrante no podía trabajar en el país americano.

2. Origen del problema . Según Luis Enrique Guzmán, hermano de la también actriz, las discusiones se deben al dinero. Todo comenzó cuando la solista dejó de darle la manutención a su hija.

3. Una adicción . El mismo Luis Enrique comentó que Frida Sofía ingresó dos veces a rehabilitación por el consumo de píldoras prescritas que a su vez las combina con alcohol. Por tal motivo sus arranques de ira son injustificados.