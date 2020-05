Krysthel Chuchuca: "Le he explicado a mi hija que afuera hay un monstruito"

Su papel de Santanera en Sharon, la hechicera acrecentó su fama ya ganada en otras producciones como La Trinity o Vivos. Y es que la orense Krysthel Chuchuca (27) se ha ganado un nombre, no solo en la televisión nacional sino también como mujer de negocios. Su firma de ropa la ha posicionado como una fuerte mujer de negocios, sagaz y visionaria que ha logrado expandirse fuera de Guayaquil en el mundo del diseño de moda.

Pese al confinamiento, continúa promocionando su ropa a través de sus cuentas en redes sociales. “Soy una emprendedora que siempre ha buscado desarrollar sus ideas y que sean rentables”, enfatiza la artista.

Kristhel también ha destacado en otras producciones nacionales como Vivos y La Trinity. Juan Faustos

Pero si hay un faceta que disfruta más que las mencionadas es la de mamá. Amelita es su razón de vivir, la niña, que el próximo mes cumplirá 3 años, la trae de cabeza. Pese a sus múltiples ocupaciones se da el tiempo necesario para compartir con ella, jugar y ponerle tareas para que ocupe su mente en algo productivo.

Respecto al Día de la Madre, que se festejará este domingo en gran parte del mundo, sostiene que lo celebrará en casa con su hijita Amelia. “Estar con ella es el mejor regalo que puedo tener y me basta y me sobra”. En lo concerniente a su madre, sostiene que tendrá que comunicarse con ella por videollamada, pues no viven juntas.

Krysthel lamenta que su nena no pueda salir de casa a jugar y estar en contacto con la naturaleza a causa del coronavirus. “Nos ha tocado explicarle que afuera hay un mounstrito y que debemos evitar salir, sobre todo porque me pide mucho que la lleve al parque”.

Admite que la pequeña a veces se estresa un poquito por estar todo el día encerrada y le toca inventar juegos y hacer actividades que la entretengan como pintar y así mantenerla con su mente ocupada y proactiva.

La vuelta a la normalidad dice que le indicará si hubo algo que faltó por aprender.

Lo primero que hará cuando concluya la cuarentena será abrazar a sus seres queridos y viajar a la playa, su lugar favorito para desconectarse.

La pandemia tampoco ha sido un obstáculo para que ‘Chicho’, como la llaman sus familiares, haya abandonado su obsesión por las carteras, además de las cremas y las mascarillas, pero no las que evitan el contagio del coronavirus, sino aquellas que prolongan la juventud y mantienen el rostro fresco y sin imperfecciones.