Maricela Gómez: "La palabra encierro es muy fuerte y negativa"

Maricela Gómez está alejada de la actuación. Sin embargo se mantiene activa ofreciendo terapias vía online por el confinamiento a causa del coronavirus. Ella es psicóloga, hace 2 años se graduó y recibió el premio Contenta de la Universidad de Guayaquil.

La actriz empezó a ejercer la psicología hace un año y medio aproximadamente. Las personas por el aislamiento están enfrentando problemas de ansiedad, complicaciones de parejas, estrés y acompañamiento y manejo de duelo.

"Ahí entro yo, con técnicas de respiración, relajación, entre otras. Mis usuarios son adultos, parejas y familias y todo se maneja de manera confidencial", cuenta Maricela, quien trabaja con su novio el también psicólogo Gerardo Panchana

La actriz con su novio Gerardo Panchana. Archivo

Durante la cuarentena, la ciudadanía dice que ha permanecido encerrada. "Yo pido que no se use la palabra encierro porque es muy fuerte y negativa. Se debe considerar que es un momento de aprendizaje y conocimiento de la familia. Incluso reconocer a nuestra pareja y reconocer a nuestros hijos, ya que no tenemos el hábito de estar en un mismo espacio lo que nos conlleva a vivir situaciones más difíciles de manejar por el tema del respeto al espacio privado".

Según Maricela lo actoral está detenido y tiene claro "que nos costará levantarnos pero lo lograremos".

La también presentadora fue parte de la revista 'El club de la mañana' que se emitió en RTS. "Cuando me enteré que salió del aire me morí de tristeza. Le escribí de inmediato a la 'China' Farfán, a la 'chinita' Sandra Pareja, Marce, Aura, bueno casi a todos, extendiéndole mi tristeza y dándoles fortaleza y fe. Es lamentable que un programa tan bonito desaparezca pero todo es cíclico. Ya saldrán cosas".